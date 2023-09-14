الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المستشار التجاري بساوباولو: الصادرات المصرية للبرازيل بلغت 275 مليون دولار خلال 2023

رجال الاعمال
رجال الاعمال

قالت  المستشار التجاري نشوي صلاح رئيس المكتب التجاري المصري بساوباولو في البرازيل، إنه بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، هناك العديد من فرص التعاون بين الدولتين واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة.

وأفادت المستشار التجاري نشوي صلاح، أن عضوية مصر في البريكس قد تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات البرازيلية إلى مصر، والعكس.

وأكدت أنه يمكن للشركات البرازيلية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة بمصر، مثل البنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، مما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في مصر.

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جاء ذلك خلال انعقاد  ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، بعنوان اتفاقية البريكس، وبحضور كل من وكيل أول وزارة ورئيس التميل التجاري المصري يحيي الواثق بتجمع بدول البريكس  كما حضر الاجتماع عبر الفيديو  كونفرس كل من الوزير المفوض التجاري الدكتور عادل زهران رئيس مكتب التجاري المصري بشنغهاي  والوزير المفوض التجاري مصطفي شيخون رئيس مكتب التجاري بنيودلهي  و  الوزير المفوض التجاري ياسر مصطفي رئيس مكتب التجاري بموسكو  وايضا المستشار التجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب المصري بيرويترريل وبحضور المستشار التجاري نشوي صلاح رئيس المكتب التجاري المصري بسارباولو

مؤشرات اقتصادية بين مصر والبرازيل والبريكس 

وأعلنت “صلاح” أن حجم الصادرات المصرية إلي البرازيل بلغت نحو 275 مليون دولار خلال فترة من يناير إلي يوليو 2023 ، وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية عن دول البريكس  سجل الناتج الإجمالي المحلي للبرازيل نحو 1.8 ترتليون دولار بمعدل نمو 3.6 ‎%‎ بينما يصل احتياطي الذهب نحو 135 طن وبلغت صادرات البرازيل لدول البريكس نحو 95 مليار دولار  ومقارنه بحجم الوردات تسجل 61.4 مليار دولار

وأضافت أنه يمكن لمصر والبرازيل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي في البريكس وعلى المستوى الدولي. من خلال العمل المشترك في المنظمة، يمكن للبلدين تعزيز مواقفهما المشتركة في القضايا الدولية المهمة، مثل التجارة العالمية وتغير المناخ، والدفاع عن مصالحهما المشتركة.

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