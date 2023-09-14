الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سقطت والدة شهيد لقمة العيش بليبيا جمال فرج عبد الششتاوى أثناء انتظار وصول جثمانه من مطار القاهرة الدولى مغشيا عليها.

وأكدت الحاجة تهانى عبد الجبار خالة الشهيد، أنه فور وقوع الكارثة حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال به ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أن السلطات أبلغتهم بأنه لقى حتفه وسط الإعصار.

وأشادت بدور السلطات المصرية فى سرعة إنهاء كافة الإجراءات حتى عاد إلى الوطن.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين صفوف عزبة ساكس التابعة لقرية السجعاية لمركز المحلة بمحافظة الغربية بعد أن لقى الشاب جمال فرج عبد الششتاوى حتفه داخل الأراضى الليبية.

وأكد محمود أبو الخير من اهالى القرية، أن شهيد لقمة العيش جمال فرج كان مسافر إلى الأرض الليبية للعمل هناك ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن ويعود جثة هامدة وسط أحزان آلاف من اهالى القرية.

وأضافت ماجدة عبد الرازق من أهالى عزبة ساكس، أن الشهيد كان يتمع بأخلاق حميدة وكان لا يتأخر عن خدمة اهالى القرية فى جميع المناسبات.

وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

ليبيا وسط الإعصار عزبة ساكس السجعاية جمال فرج عبد الششتاوى الأراضى الليبية

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