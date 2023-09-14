الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يصدر قرارًا بتسهيل تسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من إعصار دانيال.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة، وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة.

استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد

كان عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

شهد اللقاء م. حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

كما أكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام، ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلًا .

وأكد محافظ القاهرة،  خلال الاجتماع، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

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