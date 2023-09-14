الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: علاقاتنا بفرنسا متشعبة وعميقة

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن نظيرته الفرنسية "كاترين كولونا" عقدت لقاءً مطولا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية، وهي متشعبة وعميقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي جمعته بنظيرته الفرنسية: "عقدنا اجتماعًا منفردًا مع الوزيرة ثم اجتماعًا موسعًا مع الوفود وتناولنا بقدر أكبر العلاقات الثنائية وأوجه التعاون خاصة التجاري والاقتصادي ووجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة".

وتابع شكري: "تناولنا القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن تعازي للشعب الليبي الشقيق وأسر المصريين في ليبيا الذين تعرضوا للسيول المدمرة وبعزي أشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال الذي وقع بجبل منطقة جبال الأطلس".

السيسي الرئيس السيسي سامح شكري وزير الخارجية

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