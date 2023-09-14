الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: مصر عملت الأصول مع ليبيا.. ولدينا فرق إنقاذ محترفة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مفهوم ومصطلح "مسافة السكة" الذي استخدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبلور القيمة الحقيقية لمصر، لافتة إلى أن تقديم الدعم إلى ليبيا يعطينا أملًا أننا رغم كل الأزمات دولتنا قادرة على مساعدة الأشقاء.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس "الرئيس السيسي اجتمع بقادة القوات المسلحة لتوجيه المساعدات إلى ليبيا، وحتى لو دولة بعيدة مثلما حدث مع المملكة المغربية مصر أبدت استعدادها للمساعدة".

وتابع "مصر عملت الأصول مع ليبيا، حيث تم إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الضحايا، وتوجيهات بإرسال فرق إنقاذ إلى ليبيا مدربة ومحترفة، وأدوية وغذاء ومعسكرات إيواء للمشردين جراء الإعصار"، لافتًا إلى أن مصر لديها فرق إنقاذ على أعلى مستوى.

وواصل "قيمة الدولة ظهرت عندما قال الرئيس إن حاملة الطائرات الميسترال ستكون مستشفى ميدانيًا بها كل الدعم لفرق من الجيش المصري التي تشارك في عمليات الإغاثة في ليبيا وتقدم الدعم الإداري أيضًا".

مصر موجودة طوال الوقت رغم الأزمات والتحديات

وأشار إلى أن الجيش تحرك من المنطقة العسكرية الغربية الأقرب إلى ليبيا، لافتًا إلى أن تصريحات "الرئيس السيسي ووزير الدفاع أمس، أثناء اصطفاف المعدات في معسكر الهايكستب؛ تدل أن مصر دولة كبيرة تُدار من مسئولين كبار يعرفون حجم الدولة وحدود دورها".

وأردف أن "رسالة الرئيس السيسي ووزير الدفاع أمس، هي أن مصر موجودة طوال الوقت رغم الأزمات والتحديات".

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