الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عقيلة صالح: ليبيا حلّ بها كارثة طبيعية لا مثيل لها

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن بلاده حلّ بها كارثة طبيعية لا مثيل لها وقوة قاهرة لا يمكن دفعها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة البرلمان الليبي لمناقشة آثار الفيضانات، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والحرائق والأوبئة في كل مكان عجزت كل الدول عن منع الأضرار الناجمة عنها والمطلوب من الجميع طمأنة المواطنين بأنه بعد عسر يسر وبعد الشدة رخاء وأن الأمر كله بيد الله.

النواب الليبي يطالب الحكومة بالمزيد من العمل على حماية المواطنين

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، الحكومة بالمزيد من العمل على حماية المواطنين وراحتهم ورعايتهم وتوفير السكن والعيش الكريم والعلاج المناسب في أسرع وقت ممكن والعمل على تعويض المتضررين والعمل على عودة الوضع أفضل مما كان عليه.

ووجه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الشكر إلى الدول الشقيقة التي قدمت مساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات كارثة إعصار دانيال، مؤكداً أن ما حدث في درنة فاجعة كبرى.

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