بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن بدء انطلاق "المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين" وذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وجامعة بورسعيد (كلية الطب و كلية التربية الرياضية) وهيئة الرعاية الصحية، والتي تستهدف الكشف على عدد 900 طالب كعينة عشوائية طبيًا ورياضيًا، في المرحلة العمرية من 6 لـ 8 صفوف أولى، بهدف اكتشاف وتأهيل الموهوبين.

1000 تلميذ في المرحلة الأولى

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى 1000 طفل من تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، حيث تم اختيار العينة العشوائية بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وسيتم إجراء الكشف الطبي علي العينة العشوائية بمعدل 100 طفل يوميًا علي الأقل، ويتم الكشف الطبي بمعرفة مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب.

جدير بالذكر أن الكشف يشمل ( العيون - الباطنة - الأسنان - القلب - الصدر ) و يبدأ فريق عمل مديرية الشباب والرياضة عقب الكشف الطبي مباشرة إذا كان الطالب لائق طبيا، حيث يخضع الطالب لاختبارات (8) طبقا للاستمارة المرفقة، وستضم لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد و يعقب الاختبارات ترشيح الطالب للانضمام إلي لعبة فردية أو جماعية طبقا لنتيجة الاختبار الرياضي.

وانطلقت الاختبارات اليوم الخميس، وتستمر لمدة 10 أيام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة مباشرة من المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية مباشرة من هيئة الرقابة الإدارية فرع بورسعيد، ويحضر الطالب مع ولي الأمر الساعة 8 صباحًا بالزي الرياضي.

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

IMG-20230914-WA0128

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

بدء انطلاق المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين

IMG-20230914-WA0120

IMG-20230914-WA0119