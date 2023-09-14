الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مد العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى 13 أكتوبر

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي،

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، من 13 سبتمبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل؛ وذلك نظرًا للإقبال المتزايد على المبادرة، وتيسيرًا على راغبي الاشتراك فيها.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل جاء استجابةً لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنونا في مختلف الدول من الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وأشار الوزيرة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تخدم الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة.

المبادرة انعكاس لاهتمام الدولة بمواطنيها بالخارج 

وأضافت أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.

تفاصيل المبادرة

وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج- ممن يريدون التسوية- عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو. وتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 14 أغسطس 2023.

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