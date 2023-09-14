التمثيل التجاري: ضخ 7.8 مليار دولار استثمارات هندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، اليوم الخميس، ندوة نظمتها لجنه الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزولاي، بعنوان اتفاقية البريكس.

حضر الاجتماع رئيس التمثيل التجاري المصري يحيي الواثق بتجمع بدول البريكس، وعبر الفيديو كونفرس كل من الوزير المفوض التجاري الدكتور عادل زهران رئيس مكتب التجاري المصري بشنغهاي والوزير المفوض التجاري مصطفي شيخون رئيس مكتب التجاري بنيودلهي و الوزير المفوض التجاري ياسر مصطفي رئيس مكتب التجاري بموسكو وأيضًا المستشار التجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب المصري بيرويترريل وبحضور المستشار التجاري نشوي صلاح رئيس المكتب التجاري المصري بسارباولو.

وأعرب “عيسي” عن سعادتة البالغة بانضمام مصر لتجمع دول البريكس، موضحا أن أعضاء التجمع يمثلون أكثر من 42% من سكان العالم وأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالم.

المنزولاي: كيف تسفيد مصر اقتصاديا بعد انضمامها للبريكس

ومن جانبه، قال المهندس مجد الدين المنزولاي رئيس لجنة الصناعة برجال الأعمال، إن الاجتماع ناقش حجم المكاسب الاقتصادية التي تُحققها الدولة المصرية من الانضمام لـ بريكس، لافتا إلى توقعاته بارتفاع حجم التبادل التجاري لما بين 30 إلى 50 مليار دولار.

وأضاف “المنزولاي” أن تكاتف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من انضمام مصر لتجمع دول البريكس ذو أهمية كبيرة، مُشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى التكتل يفتح العديد من الفرص ويوفر إمكانيات اقتصادية وسياسية هامة للبلاد.

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التمثيل التجاري المصري: استثمارات جديدة للهدروجين اول اتوبيسا كهرباء بمصر

وفي سياق متصل، قال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التثميل التجاري المصري، إن انضمام مصر للتكتل يدعم زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الأطراف، حيث يمتلك التكتل سوقًا ضخمة ومتنوعة، ويمكن لمصر أن تستفيد من زيادة فرص التصدير وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأعضاء الأخرى.

وأضاف “الواثق بالله” أن صادرات مصر لدول البريكس سجلت نحو 4.434 مليار دولار خلال 2022 نسبة تصل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما بلغت واردات مصر من دول البريكس نحو 21.07 مليار دولار خلال 2022 حيث تمثل واردات مصر من مجموعة البريكس نحو 25.9 % من إجمالي الواردات.

وأشار إلي أن إصدار عملة البريكس سيودي لخفض الطلب على الدولار تدريجيًا ويؤثر بشكل تدريجي على حجم التبادل بالعملة المحلية ونحن الآن، نتفاوض مع الهند للتعامل بالجنيه مقابل الروبية وكذا روسيا والصين لافتا إلى أن الصين تتصارع لدخول العملة المحلية والتعامل بها في مجموعة البريكس.

7.8 مليار دولار استثمارات هندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأفاد أن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصري بلغت نحو 3.5 مليار دولار، موضحًا أنه تم ضخ استثمارات هندية جديدة في مصر بقيمة 7.8 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قناة السويس، معلنًا عن إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر لماركة فولفو.