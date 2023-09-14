ترحيل السورى "محمد كبة" للصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي حمل رقم 1581 لسنة 2023 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، بإبعاد عارف محمد كبة سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد

ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 16\8\2023 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

المادة الأولي: يستبعد عارف محمد كبة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام سورى الجنسية - مواليد 1998/7/3.

المادة الثانية: على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار تحريرًا في 2023/8/24.

وفي سياق منفصل، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 204 الصادر في 14 سبتمبر سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1574 لسنة 2023، برفض طلب الفلسطينية سلمى عبدالفتاح فؤاد بدوى مواليد الكويت في 1968/12/25 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدها لأسباب تتعلق بالصالح العام.

فلسطينية الجنسية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 السنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المادة الأولى

يُرفض طلب الفلسطينية سلمى عبدالفتاح فؤاد بدوى مواليد الكويت في 1968/12/25 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدها بالتطبيق لنص /2 من القانون رقم 145 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.