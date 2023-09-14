تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و495 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 322 شاحنة و445 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 363 شاحنة و50 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، سينا وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، بينما تغادر السفينة AMBER-M وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى بورسودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبًا بموانيها.