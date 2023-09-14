الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و495 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 322 شاحنة و445 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 363 شاحنة و50 سيارة.

6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس في 2022 - 2023

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، سينا وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، بينما تغادر السفينة AMBER-M  وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى بورسودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبًا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

مواد متعلقة

هيئة وادى النيل ترفع كفاءة 50% من الوحدات النهرية المملوكة لها

تداول 50 ألف طن و603 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 14 ألف طن بضائع و721 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة محملة بـ 139 ألف طن بضائع

بنك تنمية الصادرات يُشكل لجنة لوضع خارطة طريق لحين توفيق أوضاعه

"الشرقية للدخان" تحتفظ بحصتها فى "المتحده للتبغ" رغم بيع 30% من أسهمها

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصدنا المركز الأول ولدينا 4 مراكز لدعم الصناعة بخبرات يابانية

رغم إلغاء القانون الخاضع له.. بنك تنمية الصادرات: إلغاء قانون 95 لم يؤثر على مسيرة العمل

الأكثر قراءة

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

ترحيل السورى "محمد كبة" للصالح العام

6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس فى 2022/ 2023

"معيط": لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة فى تطبيق التأمين الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟