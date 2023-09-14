الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

توابع زلزال المغرب في مهرجان روتردام

 

في ظل اجواء من الحزن و الوجوم و الترقب اختتمت فعاليات الدورة ال ٢٣ لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بعد وقائع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشقيق و تلته سيول في ليبيا 
فالجالية المغربية في مدينة روتردام و بالتحديد هي  من اكبر الجاليات العربية في اوروبا و لذلك تم انتخاب مغربياً ليكون عمدةً للمدينة و يتقلد مغاربة كثر مناصب عديدة في تلك المدينة الهولندية و التي تعد منذ الحرب العالمية الثانية معبراً للنازحين للولايات المتحدة فهي اكبر ميناء في قارة اوروبا و كان هذا الميناء و مازال هو المعبر البحري الامن رأساً لمدينة نيويورك و مرت من خلاله سفناً عملاقةً للولايات المتحدة الامريكية و تحديدا مدينة (نيويورك)  لذلك سمي احد فنادق المدينة التاريخية العريقة باسم (نيوريورك )ففيه قضى اليهود النازحين من جحيم هتلر من مختلف انحاء اوروبا و تحديدا اوروبا الشرقية ليلتهم الاخيرة في قارة اوروبا في هذا الفندق التاريخي و صبحوا منه و من خلال ميناء روتردام ليصلوا رأساً لنيويورك و تكون ثاني ليلة لهم في قلب الولايات المتحدة ! و بخلاف ذلك تعد مدينة (روتردام)  الهولندية هي مدينة السينما و بإمتياز في هولندا اذ يقام فيها منذ عام ١٩٧٢ مهرجان دولي للسينما يعد من اهم مهرجانات السينما في العالم وهو مهرجان (روتردام الدولي للفيلم) الى جانب مهرجان الفيلم العربي و الكاميرا العربية و الذي كان و مازال ضرورةً ملحة نظراً لوجود جاليات عربية كثيرة في مدينة روتردام الكوزموبوليتانية الطابع و بإمتياز ففيها تقطن مختلف الاعراق و الجنسيات فكان لابد من رابط و جسر يربط بين الجميع و يربطهم بالسكان الاصليين و السينما هي خير رباط لا يفصم .. فالسينما ليست فقط فناً يجمع بين طياته الفنون السبع بل لغةً عالمية تدعو للتآلف و الاخاء و المحبة و السلام و تنشر قيم الحق و الخير و الجمال و تقرب و لا تباعد و تصلح احيانا ما قد تفسده السياسة .. و بعد ثورات الربيع العربي وما حدث من خضات و حراك لم يكن جيداً في كل مراحله ووصل الاسلام السياسي لسدة الحكم في عدة بلدان و أطل علينا شبح داعش و ما سعت لتأسيسه و استرجعنا قروناً كانت قد ولت و بليت افكارها و عدنا لنسمع ترهلات لها علاقة بالخلافة و دولتها لتقزيم دول و شعوب و أمم و بالطبع واكبت السينما بشقيها التسجيلي و الروائي كل ما حدث .. و رصدت السينما قصصاً انسانية و وثقت لجرائم و ابدع الروائيون أعمالا
ستظل محفورة و موثقة على شريط سينما يعد وثيقة تاريخية شاهدةً على الاحداث 
و كان لمهرجان روتردام للفيلم العربي نصيب كبير من عرض تلك الانتاجات الطازجة على مدار ١٣ عاما 
انتقل فيها المهرجان نقلةً نوعيةً و كان منفذاً لعرض كل جديد و رصد نمو السينما العربية التي تزاحم لتجد لنفسها موطىء قدم بين سينما العالم و ليشاهد الجمهور الهولندي تلك الانتاجات جنبا الى جنب مع الجمهور العربي التواق ليرى انتاجات بلاده على شاشة سينما 
و في دورة المهرجان الثالثة و العشرين واصل مهرجان روتردام للفيلم العربي برامجه الخاصة و فعالياته التي دوما ما تبحث عن كل جديد و خصص برنامجاً خاصاً بمناسبة مرور ٢٠ عاما على الاحتلال الامريكي للعراق و خصص كذلك ندوةً للسينمائي و المسرحي العراقي الكبير ( قاسم حول ) الذي حكى عن تجربته الخاصة في تأسيس أرشيفاً للسينما العراقية و عرض المهرجان أفلاماً نادرة لفلسطين أتى بها من اليابان مخرج عراقي و كانت الافلام اكتشافاً غير مسبوق و عرضها كان حصرياً في فعاليات المهرجان الذي عادة ما يولي اهتماما كبيراً بالدول و الشعوب التي عانت من ويلات الحروب او الاحتلال او الارهاب لذلك خصص المهرجان دورة عام ٢٠١٢ لسورية و عرض خلال فعالياته كل ما انتجته سوريا من افلام مستقلة روائية او تسجيلية توثق لجرائم داعش في مدينة ( الحسكة ) و غيرها من المدن السورية 
و كرم المهرجان هذا العام الفنانة المصرية الكبيرة ليلى علوي التي سجلت كلمة للمهرجان ووعدت بالمجيء اليه في العام المقبل .. و حصدت مصر ٤ جوائز في المهرجان -بعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح ضحايا المغرب-  إذ حصل الفيلم المصري ( ١٩ ب)
على جائزة لجنة التحكيم و افضل مخرج ( احمد عبدالله ) و افضل ممثل ( سيد رجل ) و حصل الفيلم الوثائقي ( big little women ) على جائزة افضل فيلم و هو انتاج مصري سويسري للمخرجة و السيناريست المصرية (نادية فارس )و الفيلم يعد آخر ظهور اعلامي للراحلة الكبيرة و المفكرة المصرية  (نوال السعداوي ) و حصد فيلما فلسطينياً قصيراً جائزة افضل فيلم روائي قصير و حصلت الممثلة الاردنية (منى حوا ) على جائزة افضل ممثلة عن دورها في فيلم ( يا رب ولد ) و هو العمل الاول للمخرج الاردني ( أمجد الرشيد ) و شارك الفيلم في مسابقة مهرجان كان ٢٠٢٣ و شاركت الفنانة المصرية ( داليا البحيري ) في لجنة تحكيم الفيلم الطويل مع المخرج و المنتج الفلسطيني ( محمد قبلاوي ) و المنتج و المخرج السعودي ( صالح فوزان ) و شارك المنتج المصري ( صفي الدين محمود ) في مسابقة الفيلم الوثائقي مع الممثلة التونسية ( مريم فرجاني ) 
و اسدل الستار على فعاليات الدورة ال ٢٣ لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا و ينتظر جمهور المدينة المهرجان الدولي في بداية العام المقبل .

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