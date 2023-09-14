كيف يتم علاج الناجيين من تحت الأنقاض بزلزال المغرب؟ أستاذ طب يوضح

قال الدكتور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب جامعة الرباط، إنه يوجد بروتوكول خاص للناجين من الزلازل، فالشخص الناجي المحتجز تحت الأنقاض نعتبر أنه مصاب بعدة صدمات وإحداها قد تسبب له فقدان الحياة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ينظر لهذا الشخص على أن لديه إصابة أو كسور على مستوى العمود الفقري العنقي أو القطني، أوكسور على مستوى الجمجمة ويجب نقله بطريقة صحيحة، مؤكدًا أنه لابد من التأكد من سلامة الوظائف الحيوية من الضغط والنبض والتنفس.

تقييم حالات جروح المصاب

وتابع أنه يتم تقييم حالته من جروح بسيطة أومتوسطة أو بالغة لتعطى أولوية لنقله للمستشفيات، حيث يوجد الأخصائيون من أجل علاجه، مشيرًا إلى أن هناك عدة إصابات منها كسور الأطراف التي يجب تثبيتها ونقلها بشكل صحيح، وإذا كان الجريح يعاني من نزيف فيحتاج لنقل الدم، ولذا نجد حملة كبيرة للتبرع بالدعم بالمغرب.

وأشار إلى أن الحالات الحرجة فى مستشفيات مدينة مراكش يوجد بها 200 حالة بالغة بالمستشفى الجامعي، بينها 20 حالة فقط يحتاجون البقاء في العناية المركزة.