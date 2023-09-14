الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ45 جنيها.. مبادرة أهالى الوراق لبيع الكتب الخارجية بأسعار مخفضة

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

دشن عدد من أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، مبادرة لبيع الكتب الخارجية المستعملة بأسعار مخفضة؛ بهدف دعم الطلاب والأهالي خاصة بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال العام الدراسي الجديد، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن مصادر أخرى غير الكتب الخارجية أو توفيرها بأسعار مخفضة، وهو ما دفع عدد من أهالي الوراق لتنفيذ مبادرة لبيع الكتب الخارجية المستعملة بحالة جيدة بأسعار مخفضة.

الكتب الخارجية المستعملة

وهو الأمر الذي استقبله العديد من الأهالي بحفاوة كبيرة، وتقول سندس إبراهيم، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن مبادرة بيع الكتب الخارجية المستعملة بأسعار مخفضة جاءت من قبل عدد من الأمهات في المنطقة وهي واحدة منهن، حيث وجدت عدد من الأمهات العديد من الكتب الخارجية الموجودة لديهم بعد انتهاء ابنائهم من العام الدراسي ولازالت بحالة جديدة غير متهالكة.

وأضافت “سندس”، في تصريحات لها، أن بعد تراكم العديد من الكتب الخارجية وارتفاع أسعارها للضعف خلال العام الدراسي الجديد، قرر عدد من الأمهات تدشين تلك المبادرة لبيع الكتب المستعملة بأسعار مخفضة، والإعلان عن تلك المبادرة، من خلال صفحات المواقع التواصل الاجتماعي ونشر الفكرة بين الأقارب والأصدقاء لكي يستفاد منها أكبر عدد ممكن.

مبادرة بيع الكتب الخارجية المستعملة 

وأكدت منار حسين، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة وإحدى المستفيدات من مبادرة بيع الكتب الخارجية المستعملة بأسعار مخفضة، أن تلك المبادرة جاءت طوق نجاة للعديد من الأهالي وأولياء الأمور، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال العام الدراسي الجديد، ما جعل البعض يبحث عن سبل جديدة أو مصادر أخرى بعيدة عن الكتب الخارجية.

واستكملت حديثها بأن المبادرة توفر كافة أنواع الكتب لمختلف المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية وصولا للمرحلة الثانوية، بأسعار مخفضة تبدأ من 45 جنيها كما أن الكتب بحالة جيدة يمكن استعمالها مرة أخرى.

الكتب الخارجية

وأوضحت رضوى رمضان، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن المبادرة مميزة وجاءت في وقت كان الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن كتب خارجية لمراحل دراسية مختلفة ولكن بأسعار مخفضة حتى وأن كانت مستعملة ولكن تكون بحالة جيدة يمكن للطالب استعمالها مرة أخرى.

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