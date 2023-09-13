الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة وارتفاع أعداد الضحايا

عين الحلوة
عين الحلوة

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اليوم هو السابع للمواجهات التي يشهدها المخيم وشهد وقوع قتلى ومصابين.

"القاهرة الإخبارية": قتلى ومصابون في اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إنه لا أحد يعلم سبب تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر رغم الاتفاقات المتكررة على التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين في المخيم.

وأضاف: "كان هناك تصريح بارز للقيادي في حركة فتح اليوم في زيارته إلى لبنان والذي أكد أن هناك أجندات وجهات خارجية تسعى لاستمرار التوتر داخل مخيم عين الحلوة".

وأشار إلى أن أعداد المصابين والقتلى بالمخيم تتزايد يوميًا بالإضافة إلى زيادة أعداد النازحين من المخيم والتي تسبب أزمة كبيرة في مختلف أنحاء مدينة صيدا.

وتابع: "هذه الاشتباكات تسبب حرجًا بالغًا للدولة اللبنانية التي عبرت أكثر من مرة عن رفضها لمثل هذه الاشتباكات التي تنتهك السيادة اللبنانية".

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع اليوم بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، وكان هناك اتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام السيادة اللبنانية.

مخيم عين الحلوة اشتباكات مخيم عين الحلوة لبنان القاهرة الإخبارية اللاجئين الفلسطينيين

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