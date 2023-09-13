الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: العالم يمر بكارثة ويجب التدريب على إدارة الأزمات واستباقها

الكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، إن العالم تعرض للعديد من الكوارث الطبيعية في الفترة الأخيرة سببت خسائر ضخمة للعديد من الدول.

العالم يتكبد خسائر بقيمة 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023

وأضاف درويش خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية": "على سبيل المثال تم تحييد وإخراج حوالي 12% من الزراعة اليونانية من الاقتصاد اليوناني جرّاء الفيضانات الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير العديد من أشجار الزيتون المعمرة والفواكه، بالإضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية.

وتابع: "هذه الكوارث سببت أيضًا انهيارات للسدود، أيضًا الحرائق التي حدثت بالعالم أثرت على حوالي مليوني فدان سببت خسائر ضخمة جدًا، حيث نفق العديد من الأبقار والأغنام والحيوانات البرية، وحدث تسمم في المياه بسبب نفوق تلك الحيوانات".

وشدد على أن العالم يواجه كارثة الآن، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي مبرر للحكومات، فهي لديها معلومات ويجب التعلم من الأحداث وتعليم الإدارات المحلية أنظمة الوقاية.

الكوارث الطبيعية القاهرة الإخبارية الحرائق الفيضانات عبد اللطيف درويش إدارة الازمات

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