خالد الجندى: أدعم وطنى ولا أنتظر منصبًا ولا وزارة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يدعم وطنه ولا ينتظر منصبًا ولا وزارة، لافتا إلى أنه حتى المحاضرات التى يلقيها لا يتلقى عليها أجرًا، وإن كان بأجر أقوم بطباعة كتب وأوزعها لنشر العلم.

وتابع الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "إحنا ربنا كرمنا برئيس يبنى الوطن ويقوم بإصلاح ما تم إفساده منذ 40 عامًا، شوفوا اللى حصل فى البلدان اللى جنبنا مدن وقرى اختفت، عشان مفيش بنية تحتية".

واستكمل: "إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة علينا الالتفاف حولها، شوفوا مشروع حياة كريمة اللى بيعمر القرى وبيعمل بنية تحتية، شوفوا الدول التي اختفت فيها القرى دى عشان مفيش إصلاح ولا قيادة سياسية واحدة، ومفيش عمل على إصلاح البلاد".

وفي وقت سابق، قال الجندي، إن الوطن نعمة كبيرة يجب أن نحمد ونشكر الله عليها، لافتًا إلى أن كل إنسان من المفترض أن يربى على حب تراب الوطن ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان لكل المواطنين.

واستكمل: "كل من خان الوطن أو الجيش أو معادٍ للوطن هم خرج بيت، هم لم يتربوا تربية سليمة، فالأم دائمًا ما تربي ابنها على حب الوطن والانتماء له".

وتابع: "كلما تجد أن كل الأوطان الأخرى يظهر بها الخراب والدمار، عليك أن تشكر ربك على النعمة الكبيرة التي تعيش فيها، وكيف أن وطنك يوفر لك الأمن والأمان".