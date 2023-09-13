في عيده.. تعرف على ملحمة القديس داسيه التي يتغنى بها الأقباط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس داسيه الجندى.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، استشهد داسيه الجندي من أهل تندا، هذا القديس عذبه أريانا والى انصنا من أجل إيمانه بالسيد المسيح و أخيرا ضرب عنقه فنال إكليل الشهادة.

ملحمة القديس

وللقديس داسيه ملحمه يتغنى بها الاقباط في عيده تقول:

١. أبدي باسم الله العالي وأتكلم وافتح فمي وأمدح قديس سامي داسيه بي مارتيروس

٢.في بلدة تدعى تندة عاش القديس وتربَّى فنال الشرف والبركة داسيه بي مارتيروس

٣.في ثياب الجندية منسوب للرومانية حافِظًا الوصية داسيه بي مارتيروس

٤.فارس سيفه مسلول كما قال بولس الرسول بحصن الخلاص مشمول داسيه بي مارتيروس

٥. وضع في قلبه القديس أن يخسر كل نفيس ليربح ملكوت التقديس داسيه بي مارتيروس

٦. الحياة هي المسيح والموت كنز ربيح قال بلسان فصيح داسيه بي مارتيروس

٧. فقام حالًا إبليس وأعلن حربه للقديس ووسوس لاريانوس داسيه بي مارتيروس

٨. أمر الوالي المغرور أن يُقَرِّب البخور لكي يقع في الشرور داسيه بي مارتيروس

٩. رفض القديس بثبات وقال ليسوع التقديمات يجب له مع كرامات داسيه بي مارتيروس

١٠.فقام الملك في الحال لِيُرِيه بكل الأشكال ويرده عن الفعال داسيه بي مارتيروس

١١.وتَسَلَّح صاحب بالإيمان داسيه فخر الشجعان الصليب سحق الشيطان داسيه بي مارتيروس

١٢.وقال أنا عبد لربي يسوع المسيح حسبي وهو يملك قلبي داسيه بي مارتيروس

١٣.طلب الوالي بعناد وأمر يعذبه الأجناد وقطع رأسه بسيف الجلاد داسيه بي مارتيروس

١٤. فنال الإكليل بسرور بالتاني من شهر توت بأنصنا طريق الملكوت داسيه بي مارتيروس

١٥.طوباك يا قديس وشهيد لاحتمالك عذاب شديد يجب لك التمجيد داسيه بي مارتيروس

تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديس داسيه أعنا أجمعين

أكسيوس أكسيوس أكسيوس بي أجيوس داسيه بي مارتيروس