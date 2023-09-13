الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدولية للهجرة": 30 ألف شخص شردوا في درنة جراء "دانيال"

فيضان ليبيا
فيضان ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،  اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شردوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة شرق  ليبيا، مخلفة آلاف القتلى.

وكشفت المنظمة الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن الوضع في شرق ليبيا بعدما تعرضت للعاصفة دانيال ليل الأحد الإثنين، أن 30 ألف شخص على الأقل شردوا في درنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 10 ملايين دولار لدعم  الشعب الليبي في مواجهة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

واكد مسؤولون ليبيون في وقت سابق اليوم ارتفاع ضحايا إعصار دانيال لأكثر من 5 آلاف قتيل وسط استمرار أعمال الإنقاذ للبحث عن ناجين.

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الأمم المتحدة: الدمار الهائل الناتج عن "دانيال" فى شرق ليبيا صادم بكل المقاييس

وفي وقت سابق، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، أن المنظمة الدولية تعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات، التي اجتاحت الشرق الليبي وتسببت بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.

وكتبت جانيون عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "إن الدمار الهائل الذي أحدثه إعصار دانيال في شرق ليبيا صادم بكل المقاييس- فقد الكثيرون أرواحهم، وما زال كثيرون في عداد المفقودين".

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وأضافت المسؤولة الأممية: "تعمل الأمم المتحدة على توفير الاحتياجات العاجلة بما في ذلك تقديم الدعم المنقذ للحياة مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمأوى".

وكانت جانيون، أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، عن أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.

وذكرت عبر منصة "إكس": "أعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي".

المنظمة الدولية ليبيا درنة الفيضانات دانيال

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