الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"رسايل بكرة".. ديوان جديد لكريم ماهر عن دار فهرس

رسايل بكرة
رسايل بكرة

صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان "رسايل بكرة" للشاعر كريم ماهر.

الديوان يتكون من مجموعة قصائد ومقسمة إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول يحمل عنوان "تخيُل" أما الثاني فيحمل عنوان "فشل في الإرسال" وهو عبارة عن ١٣ محاولة للإرسال، ويأتي الجزء الثالث بعنوان "رسايل مشوّشة" وهو عبارة عن مقاطع صغيرة ويتلوه الجزء الرابع بعنوان "محاولات ناجحة/ إلى بكرة" وينتهي الديوان بالجزء الخامس بعنوان "من بكرة/ إرسال حاد".

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وقال كريم ماهر عن الديوان: "رسايل بكرة " هو ديوان يحكي عنّا نحن المنتظرون لحضور "بكرة" بصورته المتخيلة والموعودة، تلك الصورة التي طالما خُدعنا بها وحلمنا أن تأتي ولكنها لم تأت.

وأضاف لـ"الدستور": "رسايل بكرة" تلك الرسايل التي نرسلها بالأمنيات ولا مجيب لنا، ونرسلها بالآهات والأوجاع فتعود إلينا بأوجاع أكثر وخذلان مستمر.

وتابع: "رسايل بكرة" هو ديوان مكتوب بطريقة في مجملها غنائي ومرسل إلى كل من انتظر في هذه الدنيا رسالة حب، ولم ينل إلا الخذلان.

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يذكر أن كريم ماهر هو شاعر مصري تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على دبلوم التنمية الثقافية من كلية الآداب جامعة القاهرة.

 صدر له، ديوان بعنوان "عروسة الرمل" عن الهيئة العامة للكتاب سنة 2016، ديوان رقصة المماليك عن دار عابر سنة 2018م وكان هذا الديوان ضمن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية.

رسايل بكرة كريم ماهر دار فهرس للنشر والتوزيع صدر حديثا عروسة الرمل رقصة المماليك

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