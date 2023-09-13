تداول 50 ألف طن و603 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة و603 شاحنات و155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 294 شاحنة و109 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 313 شاحنة و46 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء لاستقبال السفينتين “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس"، بينما تغادر السفينة دليلة.

واستقبل الميناء أمس الثلاثاء السفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية والعبارة أمل.

وغادرت الميناء السفينتان “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس"، كما تم تداول 1825 طن بضائع و160 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آيلة، سينا وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم الأربعاء لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان ومغادرة السفينة لوتس وعلى متنها 6000 طن دقيق متجهة إلى بورسودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.