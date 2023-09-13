الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية النواب": مصر تحرص دائمًا على مد يد العون للأشقاء

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

وصفت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس النواب، الأحداث التي شهدتها دولتا ليبيا والمغرب بالكارثة الإنسانية، متقدمة بخالص العزاء للأشقاء بالمغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة التي ضربت كلا البلدين، تسببت في سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وعبور الأزمة سريعًا.

 تقديم الدعم اللازم للأشقاء في المغرب وليبيا 

كما وصفت النائبة أسماء الجمال في بيان، اليوم الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة للمساعدة في تقديم الدعم اللازم للأشقاء في المغرب وليبيا في إغاثة المواطنين المفقودين، بالموقف الإنساني، مضيفة أن الموقف ليس بجديد على الدولة التي تقف دائما في دعم أشقائها بل دائمًا تحرص علي يد مد العون للأشقاء في الأزمات.

 صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميا

وأوضحت أن موقف مصر هو ما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، داعية المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربي والدولي لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولتان جراء الآثار المدمرة التي خلفتها الزلزال العاصفة دانيال، نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

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إنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر 

وشددت على أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها، وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التي تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، في ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.

وكان الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة قد أسفر عن سقوط 2497 قتيلاً، و2476 مصاباً، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل، والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

كما أدى الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات المغربية.

فيما لقي نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا؛ بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد الماضي.

النائبة أسماء الجمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مجلس النواب إعصار “دانيال آثار زلزال المغرب

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