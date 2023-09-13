عائشة بن أحمد تبدأ التحضير لحكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"

بدأت الفنانة عائشة بن أحمد تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد "روحي فيك"، وهي الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" عن قصة الدكتور مصطفى محمود.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن عائشة بن أحمد جمعتها جلسة عمل مؤخرًا مع الشركة المنتجة للمسلسل عقب عودتها من تونس، وانتهت الجلسة بتعاقدها على بطولة العمل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير حلقات المسلسل خلال أيام، عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، وإنهاء التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل وتحديد أماكن التصوير.

وحكاية "روحي فيك" هي الحكاية الثانية من حكايات "55 مشكلة حب"، والتي تتكون من 10 حلقات فقط، وينطلق عرض الحكاية الأولى، والتي تحمل اسم "الفريدو" للفنانة إلهام شاهين ونجم فريق واما أحمد فهمي، خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة "ON".

تفاصيل مسلسل "55 مشكلة حب"

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب" مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

مذكرات زوج

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مذكرات زوج".

وتدور أحداث مذكرات زوج في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.