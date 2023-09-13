الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث الفاتيكان يتوجه إلى الصين فى مهمة سلام تتعلق بأوكرانيا

الكاردينال ماتيو
الكاردينال ماتيو زوبي

قال الفاتيكان إن الكاردينال ماتيو زوبي، مبعوث الكرسي الرسولي، سيتوجه إلى الصين، اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر حتى الجمعة المقبل، في إطار جهد دبلوماسي يهدف لتحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدًا بذلك تقارير إعلامية إيطالية سابقة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأضاف الفاتيكان، في بيان له: "تمثل الزيارة مرحلة أخرى في المهمة التي أرادها البابا لدعم المبادرات الإنسانية وإيجاد مسارات يمكنها أن تؤدي إلى سلام عادل".

وسبق أن زار الكاردينال كييف وموسكو في يونيو الماضي وتوجه إلى واشنطن في الشهر التالي، ضمن مساعيه لتيسير التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، إنه من المرجح أن يجتمع زوبي في بكين مع مسؤولين كبار منهم رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي تشيانج.

ولم يذكر بيان الفاتيكان تفاصيل تتعلق بجدول أعمال الكاردينال.

الفاتيكان الكاردينال ماتيو زوبي جهد دبلوماسي لا ريبوبليكا واشنطن روسيا أوكرانيا

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