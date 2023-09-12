الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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اقتصاد

79 مليون جنيه كلفة تنسيق الطرق والإسكان الاجتماعي بـ"سوهاج الجديدة"

جريدة الدستور

أجرى المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، الثلاثاء، جولة تفقدية يرافقه نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومدير إدارة الطرق والشركات المنفذة لمشروعات الطرق الرئاسية وكذلك أعمال تنسيق الطرق بمشروع الإسكان. 

مسئولي سوهاج الجديدة يتابع مشروعات الطرق الرئاسية 

وتابع رئيس الجهاز مع الوفد المرفق له تنفيذ أعمال مشروعات الطرق الرئيسية بكلفة 68 مليون شاملة تنفيذ أعمال الطبقة السطحية وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع من بردورات وانترلوك وقام بتفقد الطريق الرئيسي المار أمام مبنى جهاز المدينة، مطالبًا بضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والانتهاء من الأعمال حسب البرنامج الزمنى لمشروعات الطرق.

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تنسيق أعمال الطرق  لمشروع الاسكان الاجتماعي بسوهاج الجديدة 

كما قام مسؤولي رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمتابعة أعمال رد الشي لأصله بمنطقة 138عمارة، مشددًا بضرورة الاهتمام بالمظهر العام وإعادة الشيء لأصله بصوره جيدة. 

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة  تنفيذ أعمال عملية إعادة تأهيل ودهان عمارات الإسكان القومي لتدعيم وترميم عدد 3 عمارات سكينة والتي تحمل رقم العمارة 2 و5 و9 وترميم الشروخ بالواجهات لباقي المشروع.

أضاف محمد عبد الله  أنه جار تنفيذ أعمال  تنسيق الموقع العام من بردورة وانترلوك وأحواض رمل لمشروعات الإسكان  وقد تصل التكلفة نحو 11 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال دمك الرمال جيدًا ومراعاة الأصول الفنية بتركيب أعمال الانترلوك.

سوهاج الجديدة الطرق الرئاسية الإسكان الاجتماعى

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