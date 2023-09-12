الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تحتل المركز الخامس فى البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

تونس تحتل المركز
تونس تحتل المركز الخامس في البطولة الأفريقية

احتل المنتخب التونسي للكرة الطائرة المركز الخامس في البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن منتخب تونس «حامل اللقب» من الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

وجاءت نتائج باقي المباريات الترتيبية كالتالي:

احتساب فوز تشاد على المغرب بنتيجة 3/0 «بعد انسحاب المغرب» في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

فوز كينيا على غانا 3/2 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

فوز السنغال على جامبيا 3/0 في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

فوز تنزانيا على بوروندي بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وبذلك يكون ترتيب الفرق من الخامس وحتى الخامس عشر كالآتي:

5-تونس
6- رواندا
7-تشاد
8-المغرب
9- كينيا
10- غانا
11- السنغال
12- جامبيا
13- تنزانيا
14- بوروندي
15- مالي

وتقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء على "صالة 2" باستاد القاهرة الدولي، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي، بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتفقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة الصالة رقم  2 باستاد القاهرة الدولي التي ستستضيف مباراة مصر والجزائر في نهائي البطولة الإفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مالي المغرب البطولة الأفريقية للطائرة بالقاهرة تونس تحتل المركز الخامس في البطولة الأفريقية الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

منتخب الطائرة يتأهل إلى نهائى البطولة الإفريقية ويحجز مقعده فى بطولة العالم

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجمعة

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟