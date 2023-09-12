تونس تحتل المركز الخامس فى البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

احتل المنتخب التونسي للكرة الطائرة المركز الخامس في البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن منتخب تونس «حامل اللقب» من الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

وجاءت نتائج باقي المباريات الترتيبية كالتالي:

احتساب فوز تشاد على المغرب بنتيجة 3/0 «بعد انسحاب المغرب» في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

فوز كينيا على غانا 3/2 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

فوز السنغال على جامبيا 3/0 في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

فوز تنزانيا على بوروندي بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وبذلك يكون ترتيب الفرق من الخامس وحتى الخامس عشر كالآتي:

5-تونس

6- رواندا

7-تشاد

8-المغرب

9- كينيا

10- غانا

11- السنغال

12- جامبيا

13- تنزانيا

14- بوروندي

15- مالي

وتقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء على "صالة 2" باستاد القاهرة الدولي، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي، بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتفقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة الصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي التي ستستضيف مباراة مصر والجزائر في نهائي البطولة الإفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.