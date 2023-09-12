كيف تؤثر الديون العالمية على حركة النمو الاقتصادى؟.. خبير يجيب

أوضح مايكل فينسيا، الخبير الاقتصادي، مدى تأثير الديون العالمية على حركة النمو الاقتصادي، قائلًا: "إن الديون والتجارة يتأثر بعضها ببعض، خاصة مع وجود الكثير من التغيرات الجيوسياسية حول العالم".

التجارة تعتمد على الاقتراض

وأَضاف فينسيا، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، في أمريكا نجد أن التجارة تعتمد على الاقتراض من البنوك، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الميول إلى هذا الاقتراض، حيث يسرع الأشخاص وكذلك المؤسسات إلى البنوك حتى تستطيع أن تحصل على السيولة التي بها تستطيع أن تتاجر من خلالها.

وأوضح الخبير الاقتصادي مايكل فينسيا أن البنك المركزي عليه أن يتخذ بعض الإجراءات ويأخذ الدروس مما حدث لـ سيليكون فالي والأزمة التي حدثت به، لافتًا إلى أنه حتى يكون هناك تغيير فلابد أن يكون هناك شىء كبير لابد أن يحدث، حيث إنه عندما تمت دراسة الممارسات في هذا البنك في أمريكا، وجدنا أن هناك الكثير من الدروس التي يجب أن يتم اتخاذها.