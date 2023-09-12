كيف لعبت الصدفة دورًا في التعاون بين بليغ حمدي وكوكب الشرق؟

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1993، بعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات مع كوكب الشرق أم كلثوم، شُبهت بعلاقة “القط والفار”.

وحقق الموسيقار بليغ حمدي نجاحًا استثنائيًا برفقة كوكب الشرق، وقدما سويا 11 أغنية جميعها حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

تعاون بمحض الصدفة

تعاون بليغ حمدي مع أم كلثوم جاء دون أي سعي منه رغم أنها كانت نجمة مصر الأولى في هذا التوقيت لكن التعاون جاء بمحض الصدفة عن طريق المطرب محمد فوزي، والذي كانت تجمعه به صداقة شخصية وصداقة عملية.

وفي عام 1960، كان بليغ يعمل على لحن جديد لأغنية “حب ايه” من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، ليغنيها محمد فوزي الذي كان مغرمًا بكلماتها لأقصى درجة وظل لشهور يعمل على لحن الأغنية، ليتفاجأ بـ “فوزي”يرفض تقديمها بصوته، حيث رأى أنها ستكون نقلة نوعية في مسيرة “ام كلثوم” الغنائية.

وفي أحد الأيام اثناء مقابلة محمد فوزي بأم كلثوم عرض عليها الأغنية ولحنها وقال ان الأغنية من تلحين بليغ حمدي، وأبدت ام كلثوم إعجابها الشديد باللحن وبكلمات الأغنية واعتبر أصغر من لحن لكوكب الشرق في هذا التوقيت.

“فوزي” يُثير غضب بليغ حمدي

وتلقى “حمدي” دعوى من محمد فوزي لحضور إحدى السهرات الفنية للدكتور زكي سويدان وبحضور أم كلثوم.

وقال “فوزي” إنه يريد عرض لحن الأغنية على كوكب الشرق، الأمر الذي أثار غضب بليغ حمدي، خاصة أنه ظل لشهور يعمل على اللحن ليُناسب قماشة صوت "فوزي" ليرد الأخير: “الأغنية هتحقق نجاح كبير بصوتها”.

واقتنع بليغ حمدي برأي محمد فوزي وبالفعل ذهب الى الحفل وتقابل مع ام كلثوم وعرض عليها لحن أغنية "حب ايه" أمام الحضور، لتبلغه بأنها سوف تقدم الأغنية للجمهور في حفلها المقبل لتبدأ رحلتهما الفنية سويا.

وبالفعل قدمت أم كلثوم الأغنية لأول مرة لجمهورها في حفلها الغنائي الذي اقيم في مطلع شهر ديسمبر لعام 1960 على خشبة مسرح سينما أوبرا وكانت نقلة كبيرة في لون أم كلثوم الغنائي حيث غيرت من جلدها بعد هذة الأغنية التي لاقت ردود افعال قوية مع الجمهور وقتها.

وقدم بعد ذلك بليغ حمدي وام كلثوم أغنية بعنوان ظلمنا الحب من كلمات عبدالوهاب محمد أيضا ولكن لم يحالف بليغ حمدي الحظ هذة المرة ولم تحظى الأغنية نجاحا كبيرا كما كان متوقعا ولكن كانت كوكب الشرق لديها ايمان ببليغ وفضلت استمرار التعاون خاصة وانه كان يتميز بسهولة وبساطة ألحانه الأمر الذي دفع أم كلثوم لاستمرار التعاون بينهما وفي ديسمبر 1963 قدما أغنية كل ليلة وكل يوم من كلمات مأمون الشناوي.

وفي عام 1964 كان التعاون بين بليغ حمدي وام كلثوم مميز للغاية وقدما سويا اغنية "سيرة الحب" للشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز والتي لحنها بليغ وهو على فراش المرض من كثرة حبه لكلمات الأغنية وبعد خلاف أم كلثوم مع الموجي، أسندت تلحين الأغنية إلى بليغ حمدي.

وكشف الملحن بليغ حمدي في حوار أجري معه في أواخر السبعينيات، كواليس اشتراط مرسي جميل عزيز على “أم كلثوم”، عدم التدخل في كلمات أغنية “سيرة الحب” الذي كتبها لها وفرض عليها أيضا عدم تدخل الملحن فيها حيث إن أم كلثوم كان معروفا عنها أنها تعدل على بعض كلمات الأغاني التي تغنيها.

وفي عام 1965 قدما سويا أغنية بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي، ووفي عام فبراير 1967 أغنية فات الميعاد من كلمات مرسي جميل عزيز واستمر تلحين الأغنية لثلاثة أسابيع مستمر وكان حريص طيلة هذة المدة على التواصل مع كوكب الشرق لابلاغها اخر التطورات التي وصل لها اللحن.

“فات الميعاد”

وكانت أم كلثوم لديها رغبة كبيرة في تقديم أغنية “فات الميعاد” للجمهور في اقرب وقت بالرغم من انها كانت تعمل في هذا التوقيت على أغنية "فكروني" للموسيقار محمد عبد الوهاب، إلا أنها قررت تكليف بليغ حمدي بتلحين الأغنية فات الميعاد وكان هذا ذكاء كبير منها لانها استغلت التنافس الذي كان بين بليغ وعبد الوهاب في هذا التوقيت.

وتوالت النجاحات بين بليغ حمدي وأم كلثون وفي عام 1967 قدما أغنية إنّا فدائيون أو سقط القناع من كلمات عبدالفتاح مصطفى، وفي عام 1969 قدما أغنية ألف ليلة وليلة، وفي يناير 1971 قدما أغنية الحب كله من كلمات أحمد شفيق كامل.\

وكانت 1973، عام التعاون الأخير بين أم كلثوم وبليغ حمدي بأغنية “حَكَم علينا الهوى” وهي آخر ما غنت أم كلثوم وكانت من كلمات عبدالوهاب محمد ويعتبر بليغ حمدي احد الاسباب الرئيسية في تقدم ام كلثوم شكل موسيقي مختلف عن ما كانت تقدمعه قبل او تعاون بينهما.