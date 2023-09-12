رمانة الميزان.. خبراء: «المتحدة» أعادت الفن المصرى للصدارة برعاية المواهب وفتح الأبواب للجميع

جهود كبيرة تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال الفترة الماضية، من أجل إعادة صناعة الدراما المصرية إلى الريادة الكاملة بعد تصدرها المشهد على مدار ٦٠ عامًا، وهو ما نجحت فيه بالفعل من خلال إنتاج عدد كبير من الأعمال التى قدمتها بمعايير وجود عالية جمعت فيها الكثير من صناع الأعمال.

وأشاد الجمهور المصرى والعربى والنقاد بالمستوى المتميز الذى ظهر على الفضائيات والسينمات، وتصدرت قائمة اهتمامات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث.

ولعل النجاح الساحق الذى حصدته أعمال المتحدة أبلغ رد على كل محاولات التشكيك والافتراءات التى يروجها أعداء الوطن وينسجونها حول اسم الشركة الرائدة التى أعادت لصناعة الفن رونقها بعد فترة من الجمود والتدهور المهنى والأخلاقى، وآخرها نشر قائمة مفبركة بأجور الفنانين والمخرجين ونسبها إلى «المتحدة» لتصوير الشركة وكأنها أقرت تسعيرة موحدة تفرضها على الفنانين دون أى اعتبار لحرية الفنان فى قبول الأجر أو طلب زيادته.

وخلال الساعات الماضية عقد عدد كبير من المنتجين من أعضاء اتحاد منتجى مصر اجتماعات مع الشركة المتحدة، من أجل وضع خريطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يحافظ على جميع الحقوق لكل العاملين وهو ما أشاد به الكثير.

كما عبر عدد من المنتجين والقائمين على الصناعة عن سعادتهم بالشراكة مع الشركة المتحدة التى أتاحت قدرًا كبيرًا من الثقة والحرية فى العمل بشكل مميز، ومنحتهم الحرية للتحرك والإبداع، ما أسهم فى إنتاج أعمال مهمة حصدت إعجاب الملايين.

أشرف زكى

أشرف زكى: تتعاون مع جميع المنتجين وتتمسك بالقيم

أشاد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بالدور الذى تلعبه «المتحدة» فى النهوض بالدراما المصرية خلال الفترتين السابقة والحالية، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق على وضع عدد من الضوابط التى تحسّن حال الدراما التليفزيونية لسنوات عديدة مقبلة.

وثمَن الدور المحورى الذى تلعبه الشركة للارتقاء بصناعة الفن المصرى، على جميع المستويات، ما يضمن الارتقاء بالجودة ومراعاة الآداب العامة وقيم الأسرة المصرية الأصيلة.

وأضاف «زكى»: «الشركة المتحدة تعاونت مع المنتجين دون فرض إملاءات، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب للمتحدة فى سوق الدراما، وهو ما يظهر نتائج إيجابية يراها المشاهد فى الأعمال المنتجة والمشاركين فى الصناعة».

وقال إن «المتحدة» حرصت على إنتاج أعمال متنوعة ترضى جميع الأذواق، والدليل على ذلك كم الأعمال التى عرضت فى شهر رمضان الماضى والذى قبله، حتى رمضان المقبل، «الجميع أصبح يعمل بطريقة احترافية، فى ظل وجود قواعد يسير عليها الكل بشكل ممنهج وجيد للغاية». وعن الاجتماع الذى جرى عقده مع الشركة المتحدة، مؤخرًا، أوضح أن الاجتماع كان فى غاية الأهمية، وأن هناك مؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة، والمحافظة على الريادة المصرية، وحل مشكلات العاملين فى مختلف القطاعات.

أحمد السبكى

أحمد السبكى: أتاحت الفرصة ورفضت الاحتكار

وجه المنتج أحمد السبكى الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها فى خدمة صناعة الدراما خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الشركة قدمت كل الدعم لصناعة الدراما خلال الأعوام الماضية.

وعبر عن امتنانه للشركة على اهتمامها الشديد بتطوير الدراما المصرية، والحرص على تدشين اتحاد خاص للمنتجين المصريين يجمعهم على طاولة واحدة، مؤكدًا أن الشركة المتحدة أظهرت احترامًا شديدًا لكل المبدعين وأفراد الصناعة من أكبر فرد لأصغر فرد.

وأضاف أن الشركة المتحدة حرصت خلال الفترة الماضية، على عقد اجتماعات دورية لضبط آليات السوق، ولم تحتكر السوق، بل أتاحت الفرصة للجميع للعمل، ودعمت بعض الشركات التى كانت على وشك أن تتوقف عن الإنتاج، وحرصت فى اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين على تذليل كل العقبات.

وقال إن الشركة المتحدة مكسب كبير للجميع وموجودة فى السوق بقوة، مضيفًا أن اجتماع المنتجين مع نقيب السينمائيين مسعد فودة وأشرف زكى نقيب الممثلين، اتفق الجميع خلاله على العمل يدًا واحدة من أجل الحفاظ على المهنة والارتقاء بها، وإعادة الدراما المصرية إلى الريادة من جديد.

مسعد فودة

مسعد فودة: دورها محورى فى دعم الصناعة والإبداع والعاملين فى الوسط الفنى

قال المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور محورى خلال الفترة الحالية لدعم صناع الفن والإبداع والعاملين فى الوسط الفنى. وأكد «فودة» أن نقابة المهن السينمائية تثمّن جهود الشركة المتحدة التى تهدف إلى تطوير الصناعة والعاملين فيها، موضحًا أن الاجتماعات بين الشركة والنقابات الفنية والجهات الإنتاجية جارية خلال هذا الفترة، وفى انتظار نتائج مهمة ستسفر عنها تلك الاجتماعات.

تامر مرتضى

تامر مرتضى: تساند وتدعم جميع الشركات بهدف الارتقاء بالجودة

أكد المنتج تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة شركة «أروما ستوديوز» إحدى الشركات المؤسسة لاتحاد المنتجين المصريين، أن «المتحدة» كيان كبير أسهم فى حماية وتنظيم صناعة الدراما المصرية.

وأضاف «مرتضى»: «منذ دخول الشركة المتحدة السوق الدرامية شهدنا تطورًا كبيرًا فى المحتوى الدرامى، حيث قدمت العديد من الإسهامات للشركات التى تعمل معها وساندتها بهدف الارتقاء بجودة الأعمال فى المقام الأول».

ريمون مقار

ريمون مقار: تقدم الكثير من التيسيرات ولديها كوادر وخبرات قادرة على التطوير

أعرب المنتج ريمون مقار عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أن الشركة كيان ضخم للغاية، وتعتبر جزءًا مهمًا للغاية من السوق، لأنها تمتلك الخبرات والكوادر والقنوات الخاصة بها، كما تمتلك أفكارًا لتطوير الصناعة. وذكر أن الشركة على مدار الوقت تهتم بتطوير الصناعة، وشغلها الشاغل ليس الأعمال التى تعرض على الشاشة فقط، ولكن تقديم مهمة، لافتًا إلى أنها أتاحت الفرصة لأكبر عدد من الشركات لتعمل، وأكبر عدد من «الكروهات».

وتابع «فكرة الاحتكار التى يتحدث عنها البعض ليست صحيحة، فالجميع يجتهدون لتقديم أعمال مختلفة بمستوى مرتفع، ويساعدون فى تصوير الأعمال المميزة ويقدمون النصح والإرشاد للجميع، ويقدمون التيسيرات والتسهيلات للكثير من الشركات؛ ففكرة التنظيم ليست، كما يدعى البعض، غلقًا للساحة أمام الجميع».

وأكد أن الشركة المتحدة تسعى لإظهار الجمال فى البلاد عبر إنتاج أعمال بشكل مميز، وهذه الأعمال تروج للمناطق السياحية وتحاول دائمًا إظهار الشكل الحقيقى لمصر.

طارق الجناينى

طارق الجناينى: تتيح العمل لى ولغيرى بحرية دون إملاءات كما يدعى البعض

أشاد المنتج طارق الجناينى بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السنوات الماضية، ما أثمر عن عدد كبير من الأعمال الفنية التى أحبها الجمهور وأشاد بمدى جودتها.

وقال «الجناينى»: «الشركة المتحدة تتيح لى ولغيرى العمل بحرية دون إملاءات كما يدعى البعض، ولم تجبرنا على أى أمر، بل على العكس هناك احترافية فى التعامل، ما أثمر عن عدة أعمال مميزة أشاد بها الجميع، وفكرة احتكار الأعمال أستطيع وبكل قوة أن أؤكد أنه ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، فلا أحد يستطيع أن يخفى شيئًا»، متابعًا «الشركة لا تجبر أيًا من الشركات على العمل مع غيرها، وأن هناك قدرًا كبيرًا من الاحترافية التى تجعلنا نعمل معها بكل ثقة وأمان».

وتابع: «الشركة المتحدة موجودة فى السوق بقوة، وهى من حققت المكتسبات التى تمت فى سوق الدراما فى مصر، وكان من المهم الحفاظ على تلك المكتسبات»، مكملًا: «الاجتماع الأخير مع نقيب الممثلين أشرف زكى ونقيب السينمائيين مسعد فودة، أظهر أن الكل فى مركب واحد، وأنه من المهم الحفاظ على مكتسبات الصناعة التى تطورت كثيرًا خلال السنوات الماضية».

عمر عبدالعزيز

عمر عبدالعزيز:جلسات مبشرة مع السينمائيين

قال عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن هناك جهودًا مضنية تبذلها الشركة المتحدة لحماية صناعة الإبداع فى مصر، وإن هناك جلسات نقاشية مبشرة بين الشركة ونقابة المهن السينمائية حول مستقبل الصناعة، وطريقة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المفاوضات ركزت على وضع حد أدنى للأجور لحماية حقوق صغار الممثلين والفنيين.