الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

اجتماع عاجل لتنفيذ خطة استعدادات مواجهة التغير المناخي بحدائق العاصمة

المهندس علاء عبد
المهندس علاء عبد اللاه

أكد علاء عبد اللاه، رئيس جهاز حدائق العاصمة ، أنه بناءً على توجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة  تنفيذ خطة رفع درجة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة الطقس السيئ وأزمة التغييرات المناخية وفي إطار توجيهات السلطة المختصة بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ استعدادًا والتأهب لأى تغيرات في حاله الطقس. 

خطة استعدادات مواجهة أزمة التغيرات  المناخية بحدائق العاصمة 

وعقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة اجتماعًا طارئًا مع الإدارات المعنية بجهاز المدينة لتنفيذ خطة المدينة لاستعدادات مواجهة التغيرات المناخية خلال الساعات المقبلة وفقاً لتوقعات الأرصاد واستهل رئيس الجهاز الاجتماع مع لجنة الأزمات الكوارث بالجهاز وناقش خلالها استعدادات الادارات المعنية بالجهاز لاستقبال أى تغيرات قد تطرأ في الطقس ومدى جاهزيتها و استعدادها للتقلبات الجوية أو احتمالية سقوط أمطار أو تجمعات للمياه.

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وكلف علاء عبد اللاه الإدارات المختصة ببعض التكليفات حيث وجه إدارة المرافق بالعمل على تطهير بلاعات الأمطار على مستوى المدينة وكذا تطهير مطابق وشبكات الصرف بالمدينة والتأكد من جاهزية جميع المعدات وسيارات الشفط والنافوري لمواجهة اي تجمعات للمياه.

وكلف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة إدارة التنمية والكهرباء بتكثيف المرور الدوري على جميع مهمات شبكة الانارة  ولاعات الإنارة – كابلات الكهرباء وأعمدة الانارة  لتلافي أي ملاحظات تعرض حياة المواطنين والمنشأت للخطر وإحكام غلق جميع أبواب أعمدة الانارة والتأكيد من عزل جميع التوصيلات المكهربة داخل الأعمدة طبقا للمواصفات والمراجعة والتأكيد من تشغيل نظام الارضي (Earth) لجميع مهمات الشبكة الكهربائية (ولاعات الانارة – الأعمدة - كابلات.

وكلف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إدارة الأمن التأكد من جاهزية غرفة العمليات مع المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري ومراجعة خطة الطوارئ، وأعلن رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء والتغييرات المناخية.

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