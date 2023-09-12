الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيونيلي: نتمنى تقديم نهائي مثالي أمام الجزائر.. وننتظر مدرجات "كاملة العدد"

مدرب منتخب الطائرة
مدرب منتخب الطائرة

أشاد الإيطالي فلافيو جيونيلي، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة، بلاعبي منتخب مصر بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الكاميرون.

و تأهل أمس المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة “3-1“ في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الجزائري في النهائي غدًا الأربعاء.

وقال الإيطالي إن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية رغم بعض الأخطاء التي نتجت عن التسرع في بعض فترات المباراة .

وأوضح أن الجمهور كان له دور كبير في حسم مباراة الأمس أمام الكاميرون موجهًا الشكر لهم على مساندتهم ودعمهم و مؤكدًا أنه ينتظر مواصلة دعمهم في مباراة الغد.

وعن لقاء الجزائر قال : لا أود أن أقول أنها مباراة ثأرية بسبب خسارة مصر في مباراة دور المجموعات ، لكنها فرصة لنا لتصحيح الصورة التي ظهرنا عليها في مباراة دور المجموعات .

وتابع: لم نظهر بالأداء المعتاد لنا، في مباراة الجزائر في دور المجموعات ، أتمنى تقديم مباراة مثالية غدًا في النهائي وأن نرى الملعب "كامل العدد " .

ويلتقي في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام  نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الافريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن قائمة الفراعنة تضم  كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون الكاميرون جيونيلي نتمنى تقديم نهائي مثالي أمام الجزائر الإيطالي فلافيو جيونيلي

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