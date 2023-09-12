الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سوق نموذجي.. مشروعات بالجملة في عهد السيسي بالقنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات التنموية بمدينة القنطرة غرب؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بها، بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الإسكان، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام ورئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية ونائب رئيس منطقة تعمير شرق وغرب، مدير عام التخطيط بالمحافظة ومعاون المحافظ للخطة والمتابعة.

آخر التطورات بمشروع سوق الجملة 

بدأت الجولة بمتابعة آخر التطورات بمشروع سوق الجملة "الوكالات" بمنطقة السواركة بمدينة القنطرة غرب، والذي يهدف لتقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.

يستغرق إنشاء السوق مدة ٦ أشهر بتكلفة إجمالية ١٩ مليون جنيه تقريبًا، وتقوم بالإشراف عليه مديرية الإسكان بالإسماعيلية، وبلغت نسبة تنفيذه ٨٥٪، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ويضم المشروع ٢٢ محلا بمساحة ٨٠ مترا مربعا على مسطح ٩٠٠ متر، عبارة عن مجمع محال وحمامات وإدارة وكافيتريا ومنطقة مكشوفة ومنطقة بيع.

وانتهي من الهيكل الخرساني والمباني وجاري الانتهاء من أعمال المحارة والردم لتشكيل جسر الطريق وجاري اتخاذ إجراءت عمل الخزان الصحي واستيفاء الموافقات الخاصة بمنظومة الحريق.

مشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس والذي يهدف للقضاء على منطقة السوق العشوائي الغير مرخص بقلب المدينة ويضم ٤٠٠ محل على مساحة ٢٤٠٠ متر مسطح، يتخللها حمامات وممرات مجهزة لخدمة المشروع بتكلفة ٣٨ مليون جنيه.

وفي نهاية الجولة، تفقد عصام موقع إنشاء سوق الخضر والفاكهة والأسماك والمقرر إقامته بموقع المرور القديم على مساحة ١٢٠٠ متر مسطح، ويضم مبني من دورين بالإضافة إلى كافيهات، حيث انتهت أعمال الجسات ويبدأ جهاز تعمير سيناء في أعمال الصب اعتبارًا من الأسبوع القادم.

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