الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل الإعلان الرسمي.. ننشر أغلفة كتب المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي (صور)

كتاب القيم للصف السادس
كتاب القيم للصف السادس الابتدائي

ينتظر العديد من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد واستلام الكتب المدرسية.

وحصلت “الدستور” على أغلفة كتب المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي وأبرزها اللغة العربية والتربية الدينية، إضافة إلى منهج كتاب القيم الخاص بالصف السادس الابتدائي.

وتضمن كتاب القيم والأخلاق للصف السادس الابتدائي لأول مرة مفاهيم لغة الإشارة التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من قبل. 

فى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وترسيخ وسيلة التواصل مع الطلاب من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة، اتفاقًا مع مبادرة رفقاء «قادرون باختلاف» التي أطلقها رئيس الجمهورية وفي ضوء اهتمام الدولة بكافة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

◘ أقرا أيضًا:

txt

وزير التعليم العالى يشهد حفل تعيين الدكتور محمود محيى الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي، إن المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي هو منهج جديد ضمن سلسلة التطوير، وأضاف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المنهج تم إعداده من مركز تطوير المناهج، وأضاف الوزير خلال تصريحاته عن المنهج أن المنهج يعتمد على المهارات على غرار ما تم فى منهج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم عن منهج الصف الخامس الابتدائي أنه ضمن سنوات التطوير فى إطار سلسلة تطوير التعليم التى بدأت منذ 2018، وصلت هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى، ويتضمن تطوير الصف السادس الابتدائي حصول التلاميذ على مناهج جديدة تم بنائها وفق معايير دولية تناسب البيئة المصرية، إضافة إلى اعتماد نظم تقييم وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد، إضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين.

أبحاث الصف السادس الابتدائي 2023 أبحاث الصف السادس إلغاء الصف السادس الابتدائي أليات التقييم من الصف السادس الابتدائي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟