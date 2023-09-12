قبل الإعلان الرسمي.. ننشر أغلفة كتب المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي (صور)

ينتظر العديد من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد واستلام الكتب المدرسية.

وحصلت “الدستور” على أغلفة كتب المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي وأبرزها اللغة العربية والتربية الدينية، إضافة إلى منهج كتاب القيم الخاص بالصف السادس الابتدائي.

وتضمن كتاب القيم والأخلاق للصف السادس الابتدائي لأول مرة مفاهيم لغة الإشارة التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من قبل.

فى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وترسيخ وسيلة التواصل مع الطلاب من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة، اتفاقًا مع مبادرة رفقاء «قادرون باختلاف» التي أطلقها رئيس الجمهورية وفي ضوء اهتمام الدولة بكافة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي، إن المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي هو منهج جديد ضمن سلسلة التطوير، وأضاف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المنهج تم إعداده من مركز تطوير المناهج، وأضاف الوزير خلال تصريحاته عن المنهج أن المنهج يعتمد على المهارات على غرار ما تم فى منهج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم عن منهج الصف الخامس الابتدائي أنه ضمن سنوات التطوير فى إطار سلسلة تطوير التعليم التى بدأت منذ 2018، وصلت هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى، ويتضمن تطوير الصف السادس الابتدائي حصول التلاميذ على مناهج جديدة تم بنائها وفق معايير دولية تناسب البيئة المصرية، إضافة إلى اعتماد نظم تقييم وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد، إضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين.