الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحوكمة لمستقبل مستدام".. دورة تدريبية بمعهد علوم البحار بالسويس

جانب من الدورة
جانب من الدورة

نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد دورة تدريبية في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI)، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 
والأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم، مدير فرع خليجي السويس والعقبة. 

وانطلقت الدورة التدريبية والتي تقام بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد – فرع خليجي السويس والعقبة، ومن المقرر أن تستمر حتى 14 سبتمبر 2023. 

وذكر بيان صادر عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن الدورة أقيمت بقاعة الأستاذ الدكتور إيهاب بيبرس تحت عنوان البحار المصرية: "سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام The Egyptian Seas: Governance, Law, and Management for a Sustainable Future” وذلك عن طريق الحضور الفعلي للدورة بفرع المعهد بالسويس. 

تفاصيل فعاليات الدورة 

بدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيب من الدكتورة لمياء إسماعيل محمدين رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات حيث تحدثت عن دور المعهد الدولى والخطة المقبلة بالتعاون مع معهد علوم البحار. 

وتحدث الدكتور ياسر جنيد نائب مدير فرع المعهد بالسويس حول تاريخ معهد علوم البحار والمصايد وفروع المعهد المختلفة. 

جاءت أولى المحاضرات مع الدكتور محمد فياله، مدرس القانون الدولى بالجامعة الأمريكية-الأكاديمية العربية حول ترسيم الحدود البحرية واتفاقية قانون البحار 1982.

واستكمل الدكتور فياله محاضرات اليوم حول المنظمة البحرية الدولية والحوادث البحرية جاءت محاضرة الدكتور محمد ابو شامة مدير إدارة الموانئ بوزارة البيئة حول اتفاقية برشلونة وعلاقتها بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

كما أشاد الدكتور أبوشامة حول إنجازات وزارة البيئة في هذا المجال، واختتمت محاضرات اليوم مع الدكتور محمد جابر، رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بمعهد علوم البحار حول معاهدات وقوانين الصيد.

تناولت المحاضرة جوانب الاتفاقيات الدولية والمصايد وصيد الأسماك بأعالي البحار وقوانين الصيد الدولية ومدى أهميتها لاستمرارية الإنتاج وتقليل الصيد الجائر وتنظيم المصايد. 

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