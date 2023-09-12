رئيس لجنة كرة القدم يكشف كواليس تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية

كشف محمد عادل رئيس لجنة كرة القدم، كواليس تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، قائلًا إنه جرى الاستعانة بمدرب تركي وهو من المدربين الأوائل في هذه اللعبة، وخلال شهرين بالمعسكر ثقلت وكثفت التدريبات.

تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية

وأضاف رئيس لجنة كرة القدم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن البطولة كانت تتسم بالقوة، ولأول مرة يشارك المنتخب في بطولة رسمية، متابعا: "الحمد لله حققنا المركز الثالث بعد الفوز على فرق كبيرة جدا، ثم أن لاعبينا كان لديهم أصرار على تحقيق إنجازات في أول بطولة لهم، وهم اجتهدوا في البطولة في ظل وجود فرق قوية ومحترفة".

وتابع: "قمنا بتأهيل اللاعبين خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير وكان هناك تركيز قوي جدا من اللاعبين خلال فترة المعسكر، وقابلنا فرق قوية، واللاعبين كان نفسهم يعلموا حاجه واجتهدوا بشكل قوي جدا والحمد لله على وصولنا لهذا المركز".

وواصل "عادل": "بطولة إفريقيًا للعبة الساق الواحدة ستنظم في مصر بداية من شهر أبريل 2024، وتركزنا كله منصب على هذه البطولة المقبلة، ثم أن محاولة إقناع الاتحاد الإفريقي لتنظيم البطولة في مصر هذا يعد إنجاز آخر لنا".