الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة كرة القدم يكشف كواليس تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية

محمد عادل رئيس لجنة
محمد عادل رئيس لجنة كرة القدم

كشف محمد عادل رئيس لجنة كرة القدم، كواليس تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، قائلًا إنه جرى الاستعانة بمدرب تركي وهو من المدربين الأوائل في هذه اللعبة، وخلال شهرين بالمعسكر ثقلت وكثفت التدريبات.

تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية

وأضاف رئيس لجنة كرة القدم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن البطولة كانت تتسم بالقوة، ولأول مرة يشارك المنتخب في بطولة رسمية، متابعا: "الحمد لله حققنا المركز الثالث بعد الفوز على فرق كبيرة جدا، ثم أن لاعبينا كان لديهم أصرار على تحقيق إنجازات في أول بطولة لهم، وهم اجتهدوا في البطولة في ظل وجود فرق قوية ومحترفة".

وتابع: "قمنا بتأهيل اللاعبين خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير وكان هناك تركيز قوي جدا من اللاعبين خلال فترة المعسكر، وقابلنا فرق قوية، واللاعبين كان نفسهم يعلموا حاجه واجتهدوا بشكل قوي جدا والحمد لله على وصولنا لهذا المركز".

وواصل "عادل": "بطولة إفريقيًا للعبة الساق الواحدة ستنظم في مصر بداية من شهر أبريل 2024، وتركزنا كله منصب على هذه البطولة المقبلة، ثم أن محاولة إقناع الاتحاد الإفريقي لتنظيم البطولة في مصر هذا يعد إنجاز آخر لنا".

رئيس لجنة كرة القدم دورة الألعاب الإفريقية دورة الألعاب الألعاب الإفريقية الميدالية البرونزية

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية