الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس لجنة الحكام يبدأ جولاته بين لجان الجبلاية الفرعية

بيريرا
بيريرا

بدأ البرتغالى ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، جولاته بين اللجان الفرعية للحكام التابعة لمناطق اتحاد كرة القدم، بهدف متابعة سير العمل داخل تلك اللجان الفرعية والتأكد من تطبيق نفس النظام المتبع فى اللجنة الرئيسية .

وتأتى زيارة بيريرا للمناطق الفرعية للحكام، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم التى بدأها الخبير البرتغالى منذ توليه مهام رئاسة لجنة التحكام فى بداية شهر مارس الماضى.

وتشمل تلك الزيارات اجتماعا مع رؤساء ومديري وأعضاء اللجان الفرعية للحكام فقط لوضع أسس ومعايير العمل الموضوعة خلال الفترة المقبلة للوقوف على مستوى ادارة التحكيم في مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصري وتقديمه بصورة مشرفة.

وتبدأ فعاليات الزيارة يوم ٧ مايو المقبل والتي تستغرق لمدة خمس أيام لتعقد كل زيارة في منطقة مخصصة تضم عدة مناطق فرعية وفقا للوضع الجغرافى لتسهيل المهمة على أعضاء ومسئولى اللجان.

وتعتبر لجنة الحكام الرئيسية برئاسة فيتور ميلو بيريراهذه الزيارات ضمن خطة التطوير الموضوعة لتقريب بعض المسافات والتعارف بين رؤساء ومديري واعضاء اللجان الفرعية وتأتي هذه الزيارة، بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

وتقام اليوم مباراتين ضمن مؤجلات الدورى الممتاز لكرة القدم وفقا للجدول الموضوع من قبل رابطة أندية الدورى الممتاز.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات، الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم هذاالموسم.

طلائع الجيش × غزل المحلة 

أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثان ومحمود دسوقي حكما رابعا  ومصطفي مدحت حكم فيديو  ومصطفي عطية حكم فيديو مساعد.

الزمالك × سيراميكا

عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد الفار مساعد ثان ومحمود ناصف حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو  وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

اتحاد الكرة اتحاد كرة القدم ادار اتحاد المصري لكرة القدم ارات اتحاد الكر الاتحاد المصري أعضاء اللجان

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