ريمون مقار: “المتحدة” كيان ضخم يسعى لأن يعمل الجميع وتقديم وجه مصر الحقيقى

عبر المنتج ريمون مقار، عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أن الشركة كيان ضخم للغاية ويعتبر جزء مهم للغاية من السوق، لأنها تمتلك الخبرات والكوادر والقنوات الخاصة بها، كما تمتلك أفكار لتطوير الصناعة وعلى مدار الوقت يهتمون بتطوير الصناعة وشغلهم الشاغل ليست الأعمال التي تعرض على الشاشة فقط ولكن المهم بالنسبة لهم استمرار الأعمال، لافتا إلى أن أكبر عدد من الشركات يعملون وأكبر عدد من الكروهات يعملون فطوال الوقت يدعمون الشركان ويؤكدون لشركات الإنتاج أنهم يريدون الربح والنجاح للشركات الأخرى.

ريمون مقار يتحدث عن الشركة المتحدة

وتابع المنتج ريمون مقار، أن فكرة الاحتكار التي يتحدث عنها البعض ليست صحيحة فالجميع يجتهودن لتقديم أعمالا مختلفة بمستوى مرتفع وهم يساعدون في تصوير الأعمال المميزة ويقدمون النصح والإرشاد للجميع ويقدمون التيسيرات والتسهيلات للكثير من الشركات؛ ففكرة التنظيم ليست كما يدعي البعض أنها غلقا للساحة أمام الجميع.

وأكد أن الشركة المتحدة، تسعى لإظهار الجمال في البلاد والأعمال بشكل مميز وتروج للمناطق السياحية وتحاول دائما إظهار الشكل الحقيقي لمصر ولا تسعى لإظهار الجوانب السلبية التي كانت دائمة الظهور والتصدير بأن هذه هي مصر.

وقال المنتج ريمون مقار، إن الاجتماع مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نتج عنه أفكار كثيرة، لأن الهدف من الاجتماع هو تطوير الصناعة ككل، وأن وجهات النظر متقاربة وكلها في مصلحة الصناعة، والشركة المتحدة قدمت رعاية للحوار والذي كان إيجابيًا بشكل كبير، مؤكدًا أن دور الشركة المتحدة كبير وهذا ليس من باب المجاملة ولكنه حقيقة.