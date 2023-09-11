الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يكشف المحاولات الاستباقية للإساءة للانتخابات الرئاسية: خصوم للبلد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمشهد الانتخابي المقبل، وهناك محاولات استباقية للإساءة للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن محاولات الإعلام المعادي مبررة لأنهم خصوم للبلد، ولا يريدون أى إنجاز في مصر، ولا يريدون الناس تفكر في حلول للأزمة، لكن هناك حوار يدور بجهل شديد، في الداخل، حيث يردد البعض أنه يريد انتخابات بنفس نسب المشاركة ونسب النجاح في الانتخابات التركية، التي وصلت لـ88%.

نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية لم تتجاوز 48%

وأوضح أن الإقبال الكبير في الانتخابات التركية كان لأنها انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت ذاته، بينما في مصر انتخابات 2012 التي شارك فيها 10 مرشحين، بلغت نسبة المشاركة فيها 46.42%، انتخابات 2014 بين الرئيس السيسي وحمدين صباحي، نسبة المشاركة فيها بلغت 47.45%، وانتخابات 2018 بين الرئيس السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، نسبة المشاركة فيها 41.16%.

وأردف: "هذا هو شكل المشاركة في الانتخابات في مصر، تراوحت بعد 2011 بين 41% و47%، وتجربة تركيا لا يقاس عليها في مصر".

ولفت الباز إلى أن من يروجون نسب المشاركة التركية، يريدون الاستباق للقول إن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية منخفضة، مردفًا: "يمهد إن لما النتيجة تظهر يقول مفيش إقبال على الانتخابات الرئاسية".

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