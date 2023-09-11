ولاء شتا: مصر لديها أكثر من 15 نداء بحثيًا تم فتحهم الفترة الماضية

قال الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن منظومة البحث العلمي بها عناصر رئيسية، العنصر الأساسي فيها هو العنصر البشري، بينما الخطة الاستراتيجية والمحور الرئيسي هو بناء الباحث المصري: «مصر لديها مجموعة كبيرة من العلماء في مراكز وجامعات وطلاب البحوث.. وهم وقود البحث العلمي في مصر».



وأضاف شتا، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل: «لدينا بنية أساسية، وأصبح لدينا جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع لجامعات أجنبية وتكنولوجية تستوعب عددا كبيرا من الطلاب»، مؤكدا دعم دورة كاملة للابتكار في مصر من أول العلوم التطبيقية والتطبيقات الصناعية، ولدينا مراكز بحثية كتير موجودة وعلى رأسهم المركز القومي للبحوث والبحوث الزراعية.



وتابع: «ندعم الباحث المتميز إللي يخدم الخطة والفترة اللي فاتت عندنا أكثر من 15 نداء بحثيا وفي نداءات للعلوم الأساسية في مصر في الجامعات، وفي جزء للعلوم التطبيقية، وتم تمويل عدد كبير من الابحاث ونمول مراكز تميز يقومون فيها بأبحاث في تخصصات دقيقة»، مفيدا بأن التمويل الرئيسي يأتي من موازنة الدولة وأيضا في تنوع من مصادر التمويل.