الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم ندوة الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة توعية بعنوان الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة  برعاية  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وإشراف مها مروان مقررة فرع القاهرة، وذلك بكلية الحقوق بجامعة حلوان ، تحت قيادة الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ومنسق الندوة.

فعاليات أسبوع شباب الجامعات 

يأتي ذلك في إطار فاعليات اسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان.

افتتحت الندوة الدكتورة أمل لطفي مرحبة بالحضور وبعضوات فرع القاهرة  وفريق عمل مستشفي  بهية 
وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه الندوات للسيدات للتوعية  النفسية والصحية ، مؤكدة على أهمية مثل هذه الندوات بتوعية الشباب بأهمية صحة المرأة التي تعد عمود الأسرة المصرية والمجتمع، مضيفة أن أهمية الندوة تكمن بسبب انتشار المرض وعدم المعرفة الكافيه به وأن الوقاية خيرٌ من العلاج .

أوضحت فادية فتحي منسق الندوة دور المجلس القومي للمرأة، والتعريف باختصاصاته  وأوضحت الخدمات التي يقدمها  الخط الساخن ١٥١١٥ لمكتب الشكاوي للسيدات وأيضاً نشاط  فرع القاهرة في جميع المجالات التي تخص المرأة وفي جميع الاحياء بالقاهرة وذلك لتوعيتها وتدريبها ودعمها وحمايتها .

نشأة المستشفى 

وقامت  نورهان  هاني  أخصائي علاقات عامة بمستشفي بهية بالتعريف بنشأة المستشفي وتاريخها والأقسام الموجودة بها وكيفية الحجز  والخدمات التي تقدمها المستشفي  بالمجان عن طريق الخط الساخن للمستشفي ١٦٦٠٢.

وقامت الدكتورة شيماء هلال أخصائي جراحة عامة  بمستشفي بهية بالتعريف بالمرض وطرق الحماية وعوامل الخطورة وكيفية الكشف الذاتي بالمنزل وأهميته وضرورة الكشف السنوي للاطمئنان على كل مرحلة عمرية مختلفة.
:شارك بالحضور من عضوات فرع  القاهرة ط فايزة حسبو،  أميمة أحمد، الأستاذة ريجان العطار .

 

أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان الكشف المبكر لسرطان الثدي المجلس القومي للمرأة مايا مرسي رئيسة المجلس

مواد متعلقة

رابط التسجيل لحجز ميعاد الكشف الطبى لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية أكبر مسارح القاهرة "مجمع الفنون والثقافة" لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

برج الجزيرة الجديد.. لماذا أصر كولر على ضم المخضرم موديست؟

لماذا يمكن أن يكون الزنجبيل هو الحل لعلاج مشاكل الإمساك؟

محمد الباز: اكتساح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر طبيعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية