تقارير دولية: أسواق الأسهم الناشئة تسجل أعلى أداء أسبوعي

كشفت تقارير دولية أنه على صعيد أسهم الأسواق الناشئة، ارتفعت مؤشرات الأسهم، مسجلًة بذلك أفضل أداء أسبوعي لها منذ نهاية يوليو مع تحقيق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM لمكاسب تصل إلى 1.51%، على خلفية ارتفاع معنويات المخاطرة في أغلب جلسات التداول.

مورجان ستانلي

وحقق المؤشر مكاسب خلال جميع جلسات تداول الأسبوع، باستثناء جلسة الخميس، حيث أشارت بيانات العمل والتضخم بالولايات المتحدة إلى تباطؤ سوق العمل، وانخفاض ضغوط الأسعار، الأمر الذي دعم بدوره التكهنات بشأن اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته لتشديد السياسة النقدية، وهوما تم تأييده في وقت لاحق يوم الجمعة، حيث أشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة موجودة بالفعل في منطقة تقييدية.

مؤشرات مديري المشتريات:

في الوقت نفسه، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلًا حيال الاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات بقطاع التصنيع على نحو مفاجئ مع استمرار الحكومة في تقديم المزيد من الاجراءات التحفيزية على مدار الأسبوع.

وعلى الرغم من أن أداء المؤشر كان إيجابيًا خلال أخر أسبوعين من هذا الشهر، إلا أن المؤشر أغلق تداولات هذا الشهر منخفضًا، حيث تراجع بنسبة 6.36% بقياس شهري، وهو أسوأ أداء شهري له منذ فبراير 2023، إذ كانت معنويات المخاطرة متدهورة خلال النصف الأول من الشهر.

◘ الأسهم الصينية:

حققت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب، لتسجل أفضل أداء أسبوعي لها منذ نهاية شهر يوليو، حيث قدمت الحكومة الصينية العديد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي، وهي خطوة رحب بها المتداولون. ارتفع كل من مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج ومؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite الذي يتتبع أكبر الأسهم المدرجة في بورصة الصين بنسبة 2.37%، و2.26% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، واصلت الحكومة الصينية بالتعهد بإتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية مع قيام بنك الشعب الصيني (PBoC) بخفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي، وكذا توجيه أكبر البنوك الصينية لخفض معدل الفائدة على التمويل العقاري لمشترين المنازل لأول أو ثاني مرة، وخفض المقدم المطلوب عند شراء عقارلأول أو ثاني مرة، علاوة على ذلك، قدمت الحكومة المزيد من الإعفاءات الضريبية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن، وكذلك للأغراض التعليمية.

ورحب المتداولون بالإجراءات التحفيزية المُقدمة والتي دعمها أيضا بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع الذي جاء أعلى من المتوقع، ما أشار إلى فعالية الإجراءات التحفيزية من الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق التداول ببورصة هونج كونج يوم الجمعة نتيجة إعصار، لكن من المتوقع أن تستأنف عمليات التداول يوم الاثنين.

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