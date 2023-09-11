منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

تمكن منتخب الجزائر من التأهل إلى الدور النهائي لبطولة أفريقيا للطائرة بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 3/2 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/18

15/25

35/33

22/25

11/15

وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر بعد قليل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعدما تخطى نظيره المغرب بنتيجة 3/0 بينما تأهل الكاميرون على حساب تونس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بنتيجة 3/1.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.