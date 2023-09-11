الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

لبيبا والجزائر
لبيبا والجزائر

تمكن منتخب الجزائر من التأهل إلى الدور النهائي لبطولة أفريقيا للطائرة بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 3/2 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/18
15/25
35/33
22/25
11/15
وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر بعد قليل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعدما تخطى نظيره المغرب بنتيجة 3/0 بينما تأهل الكاميرون على حساب تونس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بنتيجة 3/1.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الطائرة ياسر قمر مصطفى مدبولى مصر والكاميرون

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