الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في لقائه بفريق "يونيك".. محافظ أسوان يستعرض المقومات الفريدة التي تتميز بها المحافظة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية "يونيك"، فى إطار حرص المحافظة على الترويج والتسويق السياحى الذى يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كأفضل مشتى عالمى. 

وضم الفريق كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر

وحضر الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى. 

تفاصيل اللقاء

وقد تناول اللقاء استعراض تفاصيل قيام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والاقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى. 

مقومات أسوان  

وأثناء اللقاء، عرض اللواء أشرف عطية المقومات الفريدة والمتنوعة التى تتميز بها محافظة أسوان من المناظر الطبيعية الخلابة، وتنوع المنتج السياحى من السياحة الأثرية والثقافية والبيئة والعلاجية والفنية والرياضية، وهو الذى ساهم فى أن تكون براند عالمى، ولها قيمة عالية على المستوى الدولى. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات وجهد كبير فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما جمالية متكاملة، فضلاً عن استضافة أسوان للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية والمحلية كمهرجان سينما المرأة والتمور والمانجو، والاهتمام بمجالات الفنون والحرف اليدوية بأفكار ورؤى إبداعية لدعم ومساندة القائمين عليها. 

اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية

فيما أكد فريق عمل "يونيك"، أن اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يضم 17 معهدا ثقافيا أوروبيا، وقد تم اختيار محافظة أسوان كأول محافظة فى الصعيد لتنفيذ الأنشطة المتنوعة خلال الفترة القادمة، وسيتم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة فى كافة الاتجاهات، موضحين أنه سيتم السعى لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية على أرض أسوان بالتنسيق مع مسئولى المحافظة للاستثمار الأمثل لما تمتلكه من مقومات متعددة، كما سيتم تنفيذ جلسات تعريفية عن المنح المفتوحة لزيادة الوعى بهذه الفرص وتقديم التوجيه حول كيفية تقديم المقترحات وضمان أقصى قدر من المشاركة فى منح الدعوة المفتوحة ، كما يمكن التقديم للمنح من خلال الموقع الإلكترونى https://www.eunicegypt.org. 

توزيع هدايا تذكارية فى اللقاء

وفى نهاية اللقاء، وزع المحافظ دروع وهدايا تذكارية على فرق العمل تقديراً لأوجه التعاون المشترك مع المحافظة في جميع المجالات. 

لقاء محافظ أسوان فريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يونيك محافظ أسوان يلتقي بفريق يونيك محافظ أسوان يعرض مقومات المحافظة على فريق الاتحاد الاوروبي اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية

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