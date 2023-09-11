الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك لاختيار المشروعات بالفئات الست التي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة"، والتي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري. وتم اختيار المشروعات التي يتوافر بها المكونان الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذان المكونان، تمهيدًا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.

وشهد الاجتماع عرض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة من المشاركين في المبادرة، ومدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، مع توضيح الهدف والمستهدف من كل مشروع، إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع. وتابع "المحافظ" أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات، والوقوف على آليات ومعايير التقييم، وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي، ودعم المشروعات الخضراء.

محافظ القليوبية المشروعات الخضراء عبدالحميد الهجان حياة كريمه مبادرة وطنية

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