تكليف "وكوك" قائما بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور مجدى محمود وكوك الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التربية الرياضية بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميداً للكلية.

حصل الدكتور مجدي وكوك، على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة طنطا عام 1986م، وحصل على الماجستير في الإصابات الرياضية والتأهيل البدني من جامعة طنطا عام 1991م، وعُين مدرساً مساعداً عام 1992م ، وحصل على درجة الدكتوراه في ذات التخصص عام 1996م، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى أستاذ مساعد عام 2001، وأستاذ عام 2007.

شغل وكوك منصب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وله أكثر من 20 بحث في تخصص الإصابات الرياضية، كما أشرف وناقش أكثر من 100 رسالة علمية، إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وعُين وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث من فبراير 2021.

كما أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا قراراً بتكليف الدكتور هانى مصطفى حسن الشامى الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التجارة بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميداً للكلية.

حصل الدكتور هانى الشامى على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.

وتدرج "الشامي" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية أهمها رئيسًا لقسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019، وعين عميداً للكلية في سبتمبر 2020.

واستقبل الدكتور هرفوي كرستيتش عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة جامعة اوسييك بكرواتيا وفد من كلية الهندسة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور احمد نصر عميد الكلية ويضم الوفد الدكتور صالح شلبي مدير وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا والدكتور مصطفى فهمي والدكتورة نشوى يوسف الاساتذة بقسم هندسة الانشاءات لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الاكاديمي والبحثى.

نقل الدكتور أحمد نصر عميد الكلية خلال الزيارة رسالة شكر من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة للجانب الكرواتي، مؤكدا أن الزيارة تأتي فى اطار تعزيز التعاون بين الجامعتين تنفيذا لتكليفات رئيس جامعة طنطا بتلبية الدعوات الموجهة من الجامعات الأجنبية ذات التصنيفات الدولية المتقدمة لتحقيق مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية في التواجد الفعال على الساحة الدولية وتوطيد العلاقات العلمية والبحثية مع الجامعات الاجنبية وتبادل الزيارات على مستوى الاساتذة والطلاب وتوقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق برامج أكاديمية ومشروعات بحثية مشتركة.

خلال الزيارة تم الاتفاق على البدء في اجراءات إنشاء درجة ماجستير مشتركة في الهندسة المدنية، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لتعميق التعاون البحثي، كما رافق الوفد المصري خلال زيارته الدكتورة ماريانا استاذ الهندسة الانشائية والدكتور كارلو نياركو ، وقام الوفد بزيارة مكتب العلاقات الدولية حيث تم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمشروع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وقام الوفد بزيارة معامل الخرسانة و اختبار المواد، كما ناقش الجانبان فرص التقدم لمشروعات بحثية مشتركة من خلال برنامج هورايزون، ومشروعات بناء القدرات من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ِerasmus +).