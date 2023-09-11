قريبًا.. توطين 150 أسرة من محافظة كفر الشيخ بقرى بشائر خير بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، وفدًا من محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، لبحث الخطوات التنفيذية لـمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه محافظة الوادي الجديد وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقَع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات "الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، لتوطين وتسكين عدد من المواطنين مع توفير منزل ريفي وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع طبقا للبروتوكول الموقع

دعم رئاسي للمشروع

وأكد “الزملوط” أن المشروع يأتى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لاستغلال الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتوطين التنمية المستدامة بالخروج من الوادي الضيق وتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة بنطاق المحافظة.

مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء و تأثيث المنازل بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، فضلًا عن استصلاح 400 فدان بالمنطقة المجاورة.



أكبر مشروعات الجذب السكاني

وقال محافظة الوادي الجديد إن تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأكبر مشروعات الجذب السكانى بالمحافظة لإعمار مدينة سكنية تضم 1396 وحدة بمنطقة أبو طرطور، جاهزة للسكنى تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2016، بنقل المدينة من ولاية الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع، لوزارة الصناعة إلى محافظة الوادي الجديد بتكلفة تخطت المليار و300 مليون جنيه شاملة التكلفة وديون مستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي، سيجري سدادها بعيدًا عن موازنة المحافظة.



وأوضح المحافظ، أن المدينة الجديدة تستوعب حوالي 25 ألف نسمة، ويوجد بها جميع الخدمات والمرافق العامة ومحطات كهرباء ومياه شرب وصرف صحي قادرة على استيعاب هذه الأعداد حال استغلالها، كما أنها مزودة بوحدات إطفاء ومساجد ومكتب بريد وأسواق تجارية وملاعب لأنشطة رياضية ووحدات صحية ومكاتب إدارية ومدرسة للتعليم الأساسي ومخبز ومشروع صوب زراعية ومحلات تجارية

اختيار 150 أسرة كمرحلة اولى بالمشروع

وآشار “الزملوط” إلى أن محافظة كفر الشيخ نفذت المرحلة الأولى من القرعة العلنية، وجرى اختيار 150متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 15 مستفيد من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، إضافة لـ50 آخرين احتياطي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.