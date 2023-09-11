لجنة المشروعات الخضراء الذكية تبدأ أعمال تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بدء أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية في تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.



وأوضح محافظ سوهاج أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق اهداف الاستدامة.



وكشف "الفقى" عن عدد المشروعات المكتملة والتي بلغ عددها 28 مشروع ( 3 مشروعات كبيرة الحجم - 2 مشروع متوسط - 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة - 14 مشروع للشركات الناشئة - 3 مشروعات المبادرات المجتمعية - 3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، وستقوم اللجنة بالانتهاء من التقييم وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.

في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية

فيما أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520, ١٦ سلايز، بمستشفى طهطا العام، تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطا والمراكز المجاورة، والذي تصل تكلفته الي ١٣ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشعات أمراض الجهاز التنفسي، واشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.