مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تتيح التقديم بفروع الجديدة حتى 17 سبتمبر

أعلنت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، أن آخر موعد للتقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 هو يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر.

ويمكن التقديم في الفروع الجديدة لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات قنا وأسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء، بالإضافة إلى التقديم في المرحلة الثانية لمدارس WE في محافظات الإسكندرية والدقهلية والسويس والمنيا.



وحددت المدارس أن الحد الأدنى للقبول في تلك المدارس هو 225 درجة.

رابط التقديم بمدارس WE

ويمكن للطلاب الراغبين فى التقديم ، الدخول عبر الرابط الجديد:

https://forms.gle/mUHjc3taWfjn3zyC8

ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هي مدارس ثانوية فنية ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية الهدف منها إعداد فنى تكنولوجيست على أعلى مستوى تقنى في مجالات ( الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات – البرمجة)، ويحصل الطالب بعد الإنتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذى تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we واعتماد دولي من مؤسسة Pearson العالمية شهادات دولية في التخصص.

20 يوما على بدء الدراسة بالعام الجديد

جدير بالذكر، أنه تفصلنا ما يقرب من 20 يوما عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، والمعاهد والجامعات.

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، موعد انطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024، وفقا لما حدده المجلس الأعلى، جاء موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في الجامعات والمعاهد 2024، كالتالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.

بينما تأتي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس بمصر، يوم 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.