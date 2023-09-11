أحد أبطال أكتوبر: معركتنا كانت "ملحمة عظيمة"

كشف اللواء أركان حرب علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، كواليس عن أيام النصر المجيدة، نصر أكتوبر ووصفها بأنها "الملحمة العظيمة".

وأضاف، خلال لقائه على برنامج صباح الورد المذاع على فضائية قناة TeN، أن تلك الملحمة نجح فيها أبناء مصر في تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي والجيش الذي لا يقهر، ولأول مرة في تاريخ العسكرية يتم عبور أصعب مانع مائي في تاريخ الحروب.

وأكد أن خط بارليف، كان الجميع يعتقد أنه إذا حاول الجانب المصري عبوره لن ينجح، لافتًا إلى أن أبناء مصر نجحوا أن يمثلوا الإعجاز والإنجاز والبراعة المصرية.

وتابع: "وكان أهم ما فيها أن هدفها كان تحرير الأرض، الذي استمر منذ 1967 ولمدة 22 سنة، وكانت الحرب على 3 مراحل، مرحلة فيها صراع عسكري استمر أكثر من ست سنوات، ثم مرحلة التفاوض السياسي لمدة 9 سنوات، ثم في نهاية الانسحاب عام 1982، وتم تفجير أزمة جديدة، وهي أزمة طابا التي استمرت 7 سنوات تفاوض وتحكيم.