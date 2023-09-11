الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك المغرب يشكر 4 دول على إرسالها مساعدات

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

وجه ملك المغرب، محمد السادس، شكره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسبانيا وبريطانيا على إرسالها مساعدات في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز المملكة، ليل الجمعة السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي، مساء الأحد: "تؤكد المملكة المغربية ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

وذكر التلفزيون أن "السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية".

وبدأت المساعدات وفرق الإنقاذ في التدفق على المغرب، إثر الزلزال الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 2100 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أفادت أيضا بإصابة 2421 آخرين.

كما عرضت دول أخرى تقديم المساعدات إلى المغرب، وقالت إنها تنتظر موافقة من الحكومة المغربية بهذا الشأن.

دول ترسل مساعدات إلى المغرب

وسارعت الإمارات إلى تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين، وتقديم كافة أشكال الدعم.

وأعلنت إسبانيا، إرسال فريق من 56 مسعفا إلى المغرب من وحدة الطوارئ العسكرية للمساعدة في البحث والإنقاذ، وهي متخصصة للتدخل السريع في الكوارث كحرائق الغابات والفيضانات والزلازل.

كما وصل فريق من رجال الانقاذ المتطوعين الفرنسيين إلى المغرب، وفق سلطات محلية فرنسية، يتكون من 4 متخصصين في عمليات الإنقاذ والدعم، وممرض ومدرب متخصص مع كلب بحث، ويحمل معدات وزنها 300 كجم.

وقالت الخارجية البريطانية إنه تم نشر 60 متخصصا بريطانيا في البحث والإنقاذ و4 كلاب بحث ومعدات إنقاذ في المغرب في أعقاب الزلزال.

وأطلقت الكويت حملة إغاثية طارئة لمتضرري الزلزال عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المحلي.

وفتحت الجزائر مجالها الجوي أمام رحلات نقل المساعدات، وعرضت مخططا طارئا للمساعدة حال قبول المغرب لها، يشمل فريقا متخصصا في البحث تحت الإنقاض وفريقا طبيا، إضافة لمساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم.

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